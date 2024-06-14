Львов остался без утех: полиция накрыла сеть борделей с оборотом в 16 миллионов гривен
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Услуги предоставлялись клиентам в 10 интимных салонах
Правоохранительные органы разоблачили во Львове масштабное сообщество сутенеров, состоявшее из членов четырех преступных группировок. Они "держали" 10 интимных салонов и имели оборот более 16 миллионов гривен в месяц.
В рамках расследования было проведено более 70 санкционированных обысков, 24 фигуранта дела получили подозрения. Трех лидеров преступной организации отправили под стражу без права на залог, рассказала пресс-секретарь Департамента внутренней безопасности Национальной полиции (ДВБ НП) Александра Кузнецова.
Во Львове разоблачили сеть борделей
Делом занимались оперативники ДВБ НП и работники Главного следственного управления Нацполиции. Они обнаружили сеть борделей, функционировавших во Львове и области. Для рекламы был создан колл-центр. Через него можно было "оформить заказ".
Теперь Львов остался без утех. Правоохранители задержали причастных к функционированию борделей, оборот которых за месяц достигал 16 миллионов гривен.
Среди задержанных был адвокат, "решавший проблемы" с правоохранительными органами и государственными учреждениями. Это была его специализация. Кроме этой организации, он предоставлял услуги еще трем преступным группировкам, причастным к секс-бизнесу.
У фигурантов одновременно было проведено более 70 санкционированных обысков. Некоторые из них проводились за пределами Львовской области. Во время обысков было изъято:
- 1,4 миллиона гривен;
- 660 тысяч долларов;
- почти 400 тысяч евро;
- автомобили;
- мобильные телефоны;
- банковские карты;
- украшения из золота;
- огнестрельное оружие.
Подозрения вручили 24 фигурантам. Правоохранители задержали 21 участника формирований в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Трех суд отправил под стражу без права на внесение залога.
В рамках этого дела подельникам были объявлены подозрения в зависимости от совершенных преступлений и следующими статьями:
- ч. 1 и ч. 2 ст. 255 УК;
- ч. 2 ст. 302 УК;
- ч. 3 ст. 303 УК;
- ч. 4 ст. 369 УК.
Адвокату вручили подозрение по последней статье за взяточничество. Это предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, потому что именно так он "решал" проблемы своих клиентов.
Других подозревают в создании, управлении или участии в преступной организации, содержании мест разврата и сутенерстве.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на Волыни обнаружили бордель, который маскировался под массажный салон. На него не раз жаловались местные жители.