Львов остался без утех: полиция накрыла сеть борделей с оборотом в 16 миллионов гривен

Услуги предоставлялись клиентам в 10 интимных салонах

Правоохранительные органы разоблачили во Львове масштабное сообщество сутенеров, состоявшее из членов четырех преступных группировок. Они "держали" 10 интимных салонов и имели оборот более 16 миллионов гривен в месяц.

В рамках расследования было проведено более 70 санкционированных обысков, 24 фигуранта дела получили подозрения. Трех лидеров преступной организации отправили под стражу без права на залог, рассказала пресс-секретарь Департамента внутренней безопасности Национальной полиции (ДВБ НП) Александра Кузнецова.

Во Львове разоблачили сеть борделей

Делом занимались оперативники ДВБ НП и работники Главного следственного управления Нацполиции. Они обнаружили сеть борделей, функционировавших во Львове и области. Для рекламы был создан колл-центр. Через него можно было "оформить заказ".

Теперь Львов остался без утех. Правоохранители задержали причастных к функционированию борделей, оборот которых за месяц достигал 16 миллионов гривен.

Среди задержанных был адвокат, "решавший проблемы" с правоохранительными органами и государственными учреждениями. Это была его специализация. Кроме этой организации, он предоставлял услуги еще трем преступным группировкам, причастным к секс-бизнесу.

У фигурантов одновременно было проведено более 70 санкционированных обысков. Некоторые из них проводились за пределами Львовской области. Во время обысков было изъято:

1,4 миллиона гривен;

660 тысяч долларов;

почти 400 тысяч евро;

автомобили;

мобильные телефоны;

банковские карты;

украшения из золота;

огнестрельное оружие.

Подозрения вручили 24 фигурантам. Правоохранители задержали 21 участника формирований в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Трех суд отправил под стражу без права на внесение залога.

В рамках этого дела подельникам были объявлены подозрения в зависимости от совершенных преступлений и следующими статьями:

ч. 1 и ч. 2 ст. 255 УК;

ч. 2 ст. 302 УК;

ч. 3 ст. 303 УК;

ч. 4 ст. 369 УК.

Адвокату вручили подозрение по последней статье за взяточничество. Это предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, потому что именно так он "решал" проблемы своих клиентов.

Других подозревают в создании, управлении или участии в преступной организации, содержании мест разврата и сутенерстве.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Волыни обнаружили бордель, который маскировался под массажный салон. На него не раз жаловались местные жители.