На Волыни разоблачили бордель в ЖК: клиентов обслуживали под песню о Зеленском

После проверки полиции "дело" стихает всего на пару дней

В одном из жилых комплексов Луцка функционирует массажный салон, предоставляющий услуги эротического и сексуального характера. По данным журналистов, "заведение" появилось на улице Даньшина благодаря делкам из Днепра.

Жители домов жалуются на громкие звуки, музыку, звучащую из заведения эротического массажа "Eg-студия". Местный телеканал "Аверс" опубликовал сюжет об этом случае, отметив, что под видом массажа в доме функционирует самый настоящий бордель.

Жители ЖК обращались в полицию, однако их проверки оказывают краткосрочный эффект. Ведь через несколько дней после них снова очереди мужчин, дискотеки до утра, разбросаны упаковки от использованных презервативов.

Улица Даньшина на карте

Более того, в распоряжение журналистов попало видео, снятое жительницей дома. После 0:58 секунды можно услышать, что в массажном салоне кипит работа: кого-то умело "массажируют" под песню "Вова, #баш их, бл@дь".

Отмечается, что жильцы дома не в восторге от такого и не знают, куда обращаться, чтобы правоохранители навели порядок, ведь массаж и проституция – разные вещи.

В то же время журналисты отмечают, что одна из женщин обратилась к контактному лицу по этому салону — мужчине, который представился Артемом Ткаченко. Он сначала пообещал решить проблему с шумоизоляцией квартиры, но в разговоре с представителями СМИ все возразил и сказал, что его "подставили".

Луцкая телекомпания добавляет, что корни этого "салона" ведут к владельцам из Днепра. Более того, журналисты обнародовали запись разговора с днепровским адвокатом Константином Розбитновым, который откровенно пригрозил им судом за клевету относительно добросовестных бизнесменов.

В то же время, в прошлом году этот же адвокат общался с представителями местной прессы и объяснял, что девушки-массажистки там не просто работают, но и живут. Также он пообещал, что с ними провели разговор и они будут вести себя прилично.

Отмечается, что полиция объяснила, что ранее подобное заведение было разоблачено в центре города. Однако журналисты подозревают, что дело просто переместили в пригород — на улицу Даньшина.

Ранее "Телеграф" писал, что руководство Департамента миграционной полиции "крышевало" нелегальную проституцию в Киеве и других регионах. Служба безопасности Украины раскрыла масштабную схему.