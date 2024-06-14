Львів залишився без втіх: поліція накрила мережу борделей з оборотом у 16 мільйонів гривень

Послуги надавали клієнтам у 10 інтимних салонах

Правоохоронні органи викрили у Львові масштабну спільноту сутенерів, яка складалась з членів чотирьох злочинних угруповань. Вони "тримали" 10 інтимних салонів та мали оборот більш як 16 мільйонів гривень у місяць.

В рамках розслідування було проведено понад 70 санкціонованих обшуків, 24 фігуранти справи отримали підозри. Трьох лідерів злочинної організації відправили під варту без права на заставу, розповіла речниця Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції (ДВБ НП) Олександра Кузнєцова.

У Львові викрили мережу борделей

Справою займались оперативники ДВБ НП та працівники Головного слідчого управління Нацполіції. Вони виявили мережу борделей, які функціонували у Львові та області. Для реклами створили кол-центр. Через нього можна було "оформити замовлення".

Тепер Львів залишився без розпусти. Правоохоронці затримали причетних до функціонування борделей, оборот яких за місяць сягав 16 мільйонів гривень.

Серед затриманих був адвокат, який "розв’язував проблеми" з правоохоронними органами та державними установами. Це була його спеціалізація. Окрім цієї організації, він надавав послуги ще трьом злочинним угрупуванням, які причетні до секс-бізнесу.

У фігурантів одночасно провели понад 70 санкціонованих обшуків. Деякі з них проводились за межами Львівщини. Під час обшуків було вилучено:

1,4 мільйона гривень;

660 тисяч доларів;

майже 400 тисяч євро;

автомобілі;

мобільні телефони;

банківські картки;

прикраси з золота;

вогнепальна зброя.

Підозри вручили 24 фігурантам. Правоохоронці затримали 21-го учасника формувань в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Трьох суд відправив під варту без права на внесення застави.

У рамках цієї справи спільникам були оголошені підозри залежно від скоєних злочинів та такими статтями:

ч. 1 та ч. 2 ст. 255 КК;

ч. 2 ст. 302 КК;

ч. 3 ст. 303 КК;

ч. 4 ст. 369 КК.

Адвокату вручили підозру по останній статті за хабарництво. Це пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, бо саме так він "розв’язував" проблеми своїх клієнтів.

Інших підозрюють у створенні, керуванні чи участі у злочинній організації, утриманні місць розпусти та сутенерстві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Волині виявили бордель, який маскувався під масажний салон. На нього неоднократно жалілись місцеві жителі.