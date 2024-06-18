Врачи говорили, что она бесплодна: во Львове женщина родила восьмого ребенка (фото)

У женщины теперь шесть дочерей и два сына

Во Львове женщина, которая получала диагноз "бесплодие", родила восьмого ребенка. Роды прошли уже традиционно для нее в больнице святой Анны.

Об этом сообщает сайт Львовского горсовета. Вере Войткив сейчас 40 лет и о детях она мечтала с раннего возраста, а в юности любила собирать всех детей в селе и устраивать для них развлечения.

Женщина вышла замуж в 18 лет, но первые две беременности для нее были неудачными. В 20 лет она и вовсе получила диагноз "бесплодие", однако уже в 21 год она смогла родить первенца.

"В первые дни после рождения первенца мне казалось, что это сон. Я не верила, что смогла выносить и родить. Счастью не было предела!", — вспоминает она.

Теперь Войткив стала мамой восьмой раз в свои сорок лет, она теперь имеет шестерых девочек и двух мальчиков. Девочка Амелия появилась в больнице святой Анны, которую более знают как роддом на Мечникова.

В этом заведении женщина рожает уже пятый раз и говорит, что полностью доверяет местным врачам.

"У нас особая связь. Иногда она предчувствует то, что мне нужна консультация, и звонит по телефону быстрее, чем я ей. Скажу так: каждая беременность особенная, и во время каждой тревога меня не оставляла. Но когда рядом врачи с многолетним стажем, страх исчезает", — говорит она.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в марте украинская ведущая Лилия Ребрик стала мамой в третий раз. Звезда родила девочку, которую назвали Аделиной. Недавно Ребрик тронула фото с новорожденной дочерью.