Укр

Работа подальше от обстрелов и с бронью от мобилизации: где водителям готовы платить 60 тысяч

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Вакансия водителем Новость обновлена 09 июля 2024, 09:14
Вакансия водителем. Фото Коллаж "Телеграфа"

Надо иметь водительские права категории В

В Украине все больше появляется вакансий для мужчин с бронью и большой зарплатой. К примеру, "Новая почта" ищет во Львове водителя грузовика, которому предлагается до 60 тыс. грн.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы. Одно из основных требований – наличие собственного грузового авто.

В обязанности водителя "Новой почты" входит:

  • адресная доставка или забор посылок клиентов.
  • взаиморасчет с клиентами
  • оформление сопроводительных документов.
  • поддержка авто в должном техническом состоянии.

Компания предлагает своим рабочим официальную заработную плату, оплачиваемый отпуск, больничные и командировки. На работу принимаются и мужчины, и женщины. Для новичков проходит обязательное бесплатное обучение. Все военнообязанные могут получить бронирование. Есть карьерный рост. Зарплата от 56 тыс. до 60 тыс. грн в месяц.

Требования к будущему водителя "Новой почты":

  • наличие водительского удостоверения категории В.
  • наличие собственного автомобиля.
  • наличие открытого ФЛП или готовность его открыть.
  • безаварийный стаж вождения на автомобиле.
  • знание города (Львов — Ред.).
  • профессиональные навыки вождения автомобиля.
  • свободное владение украинским языком.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине ищут мужчин на прибыльную работу с зарплатой до 60 тыс. грн.

Теги:
#Львов #Водитель #Робота #Вакансия