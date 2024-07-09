Работа подальше от обстрелов и с бронью от мобилизации: где водителям готовы платить 60 тысяч

Надо иметь водительские права категории В

В Украине все больше появляется вакансий для мужчин с бронью и большой зарплатой. К примеру, "Новая почта" ищет во Львове водителя грузовика, которому предлагается до 60 тыс. грн.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы. Одно из основных требований – наличие собственного грузового авто.

В обязанности водителя "Новой почты" входит:

адресная доставка или забор посылок клиентов.

взаиморасчет с клиентами

оформление сопроводительных документов.

поддержка авто в должном техническом состоянии.

Компания предлагает своим рабочим официальную заработную плату, оплачиваемый отпуск, больничные и командировки. На работу принимаются и мужчины, и женщины. Для новичков проходит обязательное бесплатное обучение. Все военнообязанные могут получить бронирование. Есть карьерный рост. Зарплата от 56 тыс. до 60 тыс. грн в месяц.

Требования к будущему водителя "Новой почты":

наличие водительского удостоверения категории В.

наличие собственного автомобиля.

наличие открытого ФЛП или готовность его открыть.

безаварийный стаж вождения на автомобиле.

знание города (Львов — Ред.).

профессиональные навыки вождения автомобиля.

свободное владение украинским языком.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине ищут мужчин на прибыльную работу с зарплатой до 60 тыс. грн.