Работа подальше от обстрелов и с бронью от мобилизации: где водителям готовы платить 60 тысяч
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Надо иметь водительские права категории В
В Украине все больше появляется вакансий для мужчин с бронью и большой зарплатой. К примеру, "Новая почта" ищет во Львове водителя грузовика, которому предлагается до 60 тыс. грн.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы. Одно из основных требований – наличие собственного грузового авто.
В обязанности водителя "Новой почты" входит:
- адресная доставка или забор посылок клиентов.
- взаиморасчет с клиентами
- оформление сопроводительных документов.
- поддержка авто в должном техническом состоянии.
Компания предлагает своим рабочим официальную заработную плату, оплачиваемый отпуск, больничные и командировки. На работу принимаются и мужчины, и женщины. Для новичков проходит обязательное бесплатное обучение. Все военнообязанные могут получить бронирование. Есть карьерный рост. Зарплата от 56 тыс. до 60 тыс. грн в месяц.
Требования к будущему водителя "Новой почты":
- наличие водительского удостоверения категории В.
- наличие собственного автомобиля.
- наличие открытого ФЛП или готовность его открыть.
- безаварийный стаж вождения на автомобиле.
- знание города (Львов — Ред.).
- профессиональные навыки вождения автомобиля.
- свободное владение украинским языком.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине ищут мужчин на прибыльную работу с зарплатой до 60 тыс. грн.