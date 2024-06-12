"Тыловые" вакансии в Украине: кого сейчас ищут и сколько платят

На некоторых работах зарплата переваливает за 100 тысяч гривен

Во время полномасштабной войны украинцам предлагают множество различных работ, в том числе попадаются и "тыловые" вакансии в Вооруженных силах. На них ищут как мужчин, так и женщин.

Основными "рекрутерами" являются территориальные центры комплектования и социальной поддержки — ТЦК и СП. Об этом пишет РБК-Украина.

Подобные объявления можно найти на украинских сайтах по поиску работы. На каждой из должностей есть свои требования и обязанности. Также на них отличается и заработная плата.

Так, к примеру, сейчас в Украине ищут инженера отдела в отделении метрологического обеспечения (объединенного центра метрологического обеспечения ВСУ). Его главные обязанности:

метрологическое обеспечение вооружения и военной техники (ВВТ)

ремонт и обслуживание ВВТ

За такую работу предлагают заработную плату в размере от 25 ты 55 тысяч.

Еще одна вакансия — фельдшер медицинского пункта. Его ищут в 243 отдельный батальон Сил ТрО.

Обязанности:

проведение практических и теоретических учебных мероприятий по тактической медицине для личного состава

контроль состояния здоровья личного состава

оказание первичной медицинской помощи

Зарплата — от 50 000 до 120 000 гривен.

В 190 учебном центре Сил обороны сейчас ищут повара.

Его обязанности:

заботиться о приготовлении пищи для коллектива

соблюдать санитарно-гигиенические правила

обеспечивать надлежащее качество и свежесть продуктов

вести учет складских запасов и заказывать необходимые продукты

Зарплата — от 20 000 до 120 000 гривен (в зависимости от поставленной задачи и места службы).

В рекрутинговом центре Сил ТрО ВСУ ищут человека на должность бухгалтера.

Чем он будет заниматься:

рассчитывать заработную плату больничные, компенсации

вести материальный учет

работать с первичной документацией

участвовать в проведении инвентаризации

составлять финансовую отчетность

знать требования уставов, приказов и инструкций по организации руководства службой, соблюдать их в служебной деятельности

уметь быстро решать поставленные задачи

Зарплата — от 21 000 грн (в соответствии с выслугой лет).

В воинской части ВСУ ищут офицера отделения персонала. Важно отметить, что человек, который претендует на эту должность, должен иметь звание офицерского состава. Работа будет в офисе и с документами. Возможны кратковременные командировки.

Обязанности:

ведение учета личного состава

отработка проектов приказов на дополнительные выплаты

Зарплата — от 43 000 гривен.

Открыта вакансия офицера отделения связи штаба в воинской части Вооруженных сил Украины.

Кандидат на эту должность также должен иметь звание офицерского состава. Работа в офисе с документами.

Обязанности:

обеспечение связи

работа с документами

Заработная плата — от 41 000 гривен.

SMM-менеджера ищут в 109 отдельном горно-штурмовом батальоне (ОГШБ).

Основные обязанности:

создание и управление контентом

работа с аудиторией

аналитика и отчетность

продвижение (разработка и внедрение стратегии рекламных кампаний в социальных сетях для увеличения охвата и привлечения новых подписчиков)

Зарплата — согласно выполненным боевым задачам.

Также сейчас требуется техник по системному администрированию в военную часть А7039.

Что входит в обязанности:

обеспечение бесперебойной работы сетевого оборудования

обнаружение и устранение неисправностей в компьютерных системах

обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа

выполнение других задач, связанных с обеспечением работы компьютерных систем

Зарплата будет зависеть от опыта и квалификаций потенциального работника.

В 412 отдельный батальон беспилотных систем 101 отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ сейчас ищут аналитика группы разведки.

Чем он будет заниматься:

осуществлять анализ информации, полученной от беспилотных систем — с целью выявления военно-стратегических объектов и распознавания действий противника

выполнять разведывательные задачи — в частности, сбор информации о структуре и расположении вражеских войск и их оборудовании

анализировать спутниковые снимки и другие источники информации — для выявления возможных угроз и прогнозирования действий противника

подготавливать отчеты и презентации — на основе собранной информации — для командования и стратегического планирования

Зарплата — не указана.

В 1-й отдельный штурмовой батальон "Да Винчи" нужен руководитель пресс-службы. Важно учесть, что его служба будет проходить "в операционной зоне группировок".

Зарплата — от 26 000 гривен (в зависимости от задач, выполняемых батальоном) и даже возможность расширения штата для делегирования задач.

93-я отдельная механизированная бригада "Холодний Яр" предлагает такие вакансии:

электрик;

механик техобслуживания бронетехники;

механик техобслуживания автомобильной техники;

специалист кадровой службы;

делопроизводитель.

В то же время 3-я ОШБ ВСУ предлагает службу по контракту. Нужны люди на тыловые специальности:

моторист

водитель (С, D, Е)

автослесарь (специалист по ходовой части)

автоэлектрик

тракторист

водитель крановщик

механик автомобильной техники

механик бронетанковой техники

оператор экскаватора

слесарь-сантехник

Зарплата — не указана.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе предлагают вакансию, на которой обеспечена бронь от мобилизации.