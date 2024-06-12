"Тыловые" вакансии в Украине: кого сейчас ищут и сколько платят
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На некоторых работах зарплата переваливает за 100 тысяч гривен
Во время полномасштабной войны украинцам предлагают множество различных работ, в том числе попадаются и "тыловые" вакансии в Вооруженных силах. На них ищут как мужчин, так и женщин.
Основными "рекрутерами" являются территориальные центры комплектования и социальной поддержки — ТЦК и СП. Об этом пишет РБК-Украина.
Подобные объявления можно найти на украинских сайтах по поиску работы. На каждой из должностей есть свои требования и обязанности. Также на них отличается и заработная плата.
Так, к примеру, сейчас в Украине ищут инженера отдела в отделении метрологического обеспечения (объединенного центра метрологического обеспечения ВСУ). Его главные обязанности:
- метрологическое обеспечение вооружения и военной техники (ВВТ)
- ремонт и обслуживание ВВТ
За такую работу предлагают заработную плату в размере от 25 ты 55 тысяч.
Еще одна вакансия — фельдшер медицинского пункта. Его ищут в 243 отдельный батальон Сил ТрО.
Обязанности:
- проведение практических и теоретических учебных мероприятий по тактической медицине для личного состава
- контроль состояния здоровья личного состава
- оказание первичной медицинской помощи
Зарплата — от 50 000 до 120 000 гривен.
В 190 учебном центре Сил обороны сейчас ищут повара.
Его обязанности:
- заботиться о приготовлении пищи для коллектива
- соблюдать санитарно-гигиенические правила
- обеспечивать надлежащее качество и свежесть продуктов
- вести учет складских запасов и заказывать необходимые продукты
Зарплата — от 20 000 до 120 000 гривен (в зависимости от поставленной задачи и места службы).
В рекрутинговом центре Сил ТрО ВСУ ищут человека на должность бухгалтера.
Чем он будет заниматься:
- рассчитывать заработную плату больничные, компенсации
- вести материальный учет
- работать с первичной документацией
- участвовать в проведении инвентаризации
- составлять финансовую отчетность
- знать требования уставов, приказов и инструкций по организации руководства службой, соблюдать их в служебной деятельности
- уметь быстро решать поставленные задачи
Зарплата — от 21 000 грн (в соответствии с выслугой лет).
В воинской части ВСУ ищут офицера отделения персонала. Важно отметить, что человек, который претендует на эту должность, должен иметь звание офицерского состава. Работа будет в офисе и с документами. Возможны кратковременные командировки.
Обязанности:
- ведение учета личного состава
- отработка проектов приказов на дополнительные выплаты
Зарплата — от 43 000 гривен.
Открыта вакансия офицера отделения связи штаба в воинской части Вооруженных сил Украины.
Кандидат на эту должность также должен иметь звание офицерского состава. Работа в офисе с документами.
Обязанности:
- обеспечение связи
- работа с документами
Заработная плата — от 41 000 гривен.
SMM-менеджера ищут в 109 отдельном горно-штурмовом батальоне (ОГШБ).
Основные обязанности:
- создание и управление контентом
- работа с аудиторией
- аналитика и отчетность
- продвижение (разработка и внедрение стратегии рекламных кампаний в социальных сетях для увеличения охвата и привлечения новых подписчиков)
Зарплата — согласно выполненным боевым задачам.
Также сейчас требуется техник по системному администрированию в военную часть А7039.
Что входит в обязанности:
- обеспечение бесперебойной работы сетевого оборудования
- обнаружение и устранение неисправностей в компьютерных системах
- обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа
- выполнение других задач, связанных с обеспечением работы компьютерных систем
Зарплата будет зависеть от опыта и квалификаций потенциального работника.
В 412 отдельный батальон беспилотных систем 101 отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ сейчас ищут аналитика группы разведки.
Чем он будет заниматься:
- осуществлять анализ информации, полученной от беспилотных систем — с целью выявления военно-стратегических объектов и распознавания действий противника
- выполнять разведывательные задачи — в частности, сбор информации о структуре и расположении вражеских войск и их оборудовании
- анализировать спутниковые снимки и другие источники информации — для выявления возможных угроз и прогнозирования действий противника
- подготавливать отчеты и презентации — на основе собранной информации — для командования и стратегического планирования
Зарплата — не указана.
В 1-й отдельный штурмовой батальон "Да Винчи" нужен руководитель пресс-службы. Важно учесть, что его служба будет проходить "в операционной зоне группировок".
Зарплата — от 26 000 гривен (в зависимости от задач, выполняемых батальоном) и даже возможность расширения штата для делегирования задач.
93-я отдельная механизированная бригада "Холодний Яр" предлагает такие вакансии:
- электрик;
- механик техобслуживания бронетехники;
- механик техобслуживания автомобильной техники;
- специалист кадровой службы;
- делопроизводитель.
В то же время 3-я ОШБ ВСУ предлагает службу по контракту. Нужны люди на тыловые специальности:
- моторист
- водитель (С, D, Е)
- автослесарь (специалист по ходовой части)
- автоэлектрик
- тракторист
- водитель крановщик
- механик автомобильной техники
- механик бронетанковой техники
- оператор экскаватора
- слесарь-сантехник
Зарплата — не указана.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе предлагают вакансию, на которой обеспечена бронь от мобилизации.