Ежедневная оплата и работа на дому: в Украине ищут работников на достойную зарплату

Работать нужно минимум 2-3 часа

Удаленная работа в режиме онлайн набирает все большую популярность на рынке труда. Так, в Киеве предлагается рабочее место с ежедневной оплатой, а также заработком в 20 тысяч грн в месяц.

Соответствующая вакансия размещена на одном из сайтов по поиску работы и подбору персонала. Отмечается, что ищут помощника ввода данных.

Работа подойдет как основная работа и как подработка. Более того, работать можно с любого гаджета — телефон, компьютер, планшет.

Материалы для оцифровки предоставляются в рукописном виде, а печатать нужно в Word. Отмечается, что работа требует минимум 2-3 часа в день.

Среди требований приведены следующие:

возраст не имеет значения — подходит для всех возрастов;

базовые навыки работы с Word — уметь производить ввод и выполнять базовые операции с документами;

необходимое оборудование – телефон, планшет или ноутбук;

внимательность — бдительность при вводе и проверке данных;

ответственность — умение соблюдать сроки и качественно выполнять работу;

желание работать – мотивация и готовность уделять работе от 2 до 3 часов в день;

коммуникабельность – способность эффективно общаться с коллегами и руководством.

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