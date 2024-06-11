Ежедневная оплата и работа на дому: в Украине ищут работников на достойную зарплату
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Работать нужно минимум 2-3 часа
Удаленная работа в режиме онлайн набирает все большую популярность на рынке труда. Так, в Киеве предлагается рабочее место с ежедневной оплатой, а также заработком в 20 тысяч грн в месяц.
Соответствующая вакансия размещена на одном из сайтов по поиску работы и подбору персонала. Отмечается, что ищут помощника ввода данных.
Работа подойдет как основная работа и как подработка. Более того, работать можно с любого гаджета — телефон, компьютер, планшет.
Материалы для оцифровки предоставляются в рукописном виде, а печатать нужно в Word. Отмечается, что работа требует минимум 2-3 часа в день.
Среди требований приведены следующие:
- возраст не имеет значения — подходит для всех возрастов;
- базовые навыки работы с Word — уметь производить ввод и выполнять базовые операции с документами;
- необходимое оборудование – телефон, планшет или ноутбук;
- внимательность — бдительность при вводе и проверке данных;
- ответственность — умение соблюдать сроки и качественно выполнять работу;
- желание работать – мотивация и готовность уделять работе от 2 до 3 часов в день;
- коммуникабельность – способность эффективно общаться с коллегами и руководством.
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