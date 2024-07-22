Они пришли отдать честь: во Львове в Гарнизонный храм идут люди, чтобы попрощаться с Ириной Фарион (видео)

Людей просят надеть вышиванки

В понедельник, 22 июля, в 14:00 в Гарнизонном храме Петра и Павла начнется чин похорон языковеда и бывшего нардепа Ирины Фарион, которую накануне убил неизвестный мужчина.

Люди с цветами собираются у Гарнизонного храма во Львове. Об этом сообщает "Новости.LIVE Львов".

В сообщении отмечается, что очереди пришедших отдать последнее уважение языковеду постоянно увеличиваются. На улицах города патрулирует полиция.

В местных телеграмм-каналах просят людей одевать на похороны вышиванки, ведь Ирина Фарион их любила.

Напомним, что в воскресенье, 22 июля, во Львове проходило прощание с известной филологиней, языковедом и бывшей нардепкой Ириной Фарион. Гроб с телом Ирины Фарион привезли в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла в центре Львова. Чтобы проститься с госпожой Фарион в храм пришли тысячи человек. Похоронят женщину на Лычаковском кладбище.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская писательница Оксана Забужко предполагает, что враги могут устроить сегодня на похоронах языковеды Ирины Фарион теракт.