Вони прийшли віддати шану: у Львові до Гарнізонного храму йдуть люди, аби попрощатись з Іриною Фаріон (відео)

Людей просять вдягти вишиванки

У понеділок, 22 липня, о 14:00 у Гарнізонному храмі Петра і Павла розпочнеться чин похорону мовознавиці і колишнього нардепа Ірини Фаріон, яку напередодні вбив невідомий чоловік.

Люди з квітами збираються біля Гарнізонного храму у Львові. Про це повідомляє "Новини.LIVE Львiв".

У повідомленні зазначається, що черги тих, хто прийшов віддати останню шану мовознавиці, постійно збільшуються. На вулицях міста патрулює поліція.

У місцевих телеграм-каналах просять людей вдягати на похорон вишиванки, адже пані Ірина Фаріон їх любила.

Нагадаємо, що у неділю, 22 липня, у Львові проходило прощання з відомою філологинею, мовознавицею та колишньою нардепкою Іриною Фаріон. Труну з тілом Ірини Фаріон привезли до Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла у центрі Львова. Аби попрощатись з пані Фаріон до храму прийшло тисячі людей. Поховають жінку на Личаківському цвинтарі.

Раніше "Телеграф" писав, що українська письменниця Оксана Забужко припускає, що вороги можуть влаштувати сьогодні на похороні мовознавиці Ірини Фаріон теракт.