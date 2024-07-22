Забужко допускает теракт во время похорон Фарион: как объяснила мотивы россиян

Писательница обратилась к спецслужбам

В понедельник, 22 июля, в 14:00 в Гарнизонном храме во Львове состоится чин похорон Ирины Фарион, убитый в конце прошлой недели. Украинская писательница Оксана Забужко предполагает, что враги могут устроить сегодня на похоронах языковеда Ирины Фарион теракт.

Об этом Забужко написала в Facebook. Она также обратилась к украинским спецслужбам.

Писательница отмечает, что при большом количестве людей оккупантам будет очень легко совершить какой-то теракт, а затем предоставить своему населению информацию, – как какой-то очередной шаг борьбы с недружественной Украиной.

"Так вот, если немного понимать логику чекистского мышления, – они бы завтра на похоронах Ирины Фарион должны были запланировать во Львове максимально громкий теракт, с большим количеством жертв ("собрать всех нациков в кучу и грохнуть" – а после этого можно и объявить своим крепостным, что "цель СВО достигнута", почему нет?). Вот просто все на то указывает – что в этом месте "дорожной карты" сейчас им на насилие нужна какая-то такая "блестящая победа" (попробуйте на минуточку мыслить не как человек, а как преступник, и весь пазл вам сложится!)", – подчеркнула Забужко.

Кроме этого, Забужко обратилась к правоохранительным органам, чтобы придерживались максимальной бдительности во время сегодняшних событий. "Очень хорошо, если я ошибаюсь, и это все только "худнее" моего воображения. Но все же горячо надеюсь, что у СБУ тоже хватает воображения — на то, чтобы завтра во Львове все соответствующие службы работали в режиме высочайшей бдительности", – добавила писательница.

Напомним, что в воскресенье, 22 июля, во Львове проходило прощание с известной филологиней, языковедом и бывшей нардепкой Ириной Фарион. Гроб с телом Ирины Фарион привезли в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла в центре Львова. Чтобы проститься с госпожой Фарион в храм пришли тысячи человек. Похоронят женщину на Лычаковском кладбище.

Ранее "Телеграф" писал, что дочь известной украинской филологии и экснардепки Ирины Фарион София Семчишин предложила поставить памятник ее матери. Также она предложила переименовать улицу, где произошло убийство.