"Каждое слово — завещание": последнее интервью Фарион растрогало украинцев

Филолог затронула много больных для украинцев тем

Украинцы эмоционально отреагировали на последнее интервью "Телеграфу" известного языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион. Многие отметили ее прямолинейность и патриотическую позицию.

Как известно, убийство Фарион произошло 19 июля, а интервью она дала за месяц до этого. В разговоре она подняла очень непростые темы, которые актуальны для нынешней Украины.

В разговоре речь шла о русскоязычных военнослужащих, которые по ее мнению, не исполняют положения языкового законодательства. При этом она отметила, что сами законы в этой сфере пишутся таким образом, чтобы один пункт противоречил другому.

Фарион принципиально продолжила критиковать бойцов ВСУ, которые не говорят на украинском языке, отметив, что это ее моральное право. Также она отмечала, что никогда бы не стала избирателем Владимира Зеленского так и Петра Порошенко, а также критиковала министра образования Оксена Лисового.

Пользователи сети в комментариях к видео поддержали позицию Фарион и высказали много теплых слов в ее сторону.

Как сообщалось ранее, около 19:30 пятницы, 19 июля, на улице Масарика неизвестный выстрелил в висок Ирине Фарион.

Считается, что убийца ждал ее возле дома, при том приходил туда несколько недель подряд. Позже на месте покушения была найдена гильза от пистолета Макарова. Врачи около четырех часов пытались спасти ее жизнь, но это не дало результата.