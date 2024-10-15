Автобус и легковое авто столкнулись во Львовской области (фото)

Правоохранительные органы выясняют все детали аварии

Во вторник, 15 октября, во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус и легковой автомобиль столкнулись на въезде в населенный пункт Залесье.

Об этом сообщает "Ватра-1". В результате столкновения есть пострадавшие, им оказали первую помощь. О погибших в результате ДТП не сообщается.

Авария произошла около 17:00. В сети опубликованы фото последствий дорожно-транспортного происшествия.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.

Отметим, что во Львовской области существуют два населенных пункта с названием Залесье. Оба села с таким названием расположены в Золочевском районе, однако первое входит в состав Золочевской городской громады, а второе подчиняется Подкаменской поселковой громаде.

Это не первое ДТП во Львовской области за последние месяцы. Напомним, 17 сентября на автодороге Львов-Тернополь в городе Золочев столкнулись легковушка и грузовик. В результате погибли два человека, а легковой автомобиль просто смяло после столкновения с грузовым транспортным средством.

Как сообщал "Телеграф" ранее, 14 октября в Днепре на проспекте Александра Поля произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Chevrolet на огромной скорости вылетел на тротуар и сбил четырех человек.