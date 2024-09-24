Лобовое просто всмятку: под Одессой из-за ДТП перевернулся зерновоз (видео)

В полиции пока не прокомментировали произошедшее

Во вторник, 24 сентября, на трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП. Столкнулись КамАЗ с солнечным панелями и зерновоз.

В сети появилось видео последствий аварии. "Телеграф" рассказывает читателям о произошедшем.

Зерновоз выкинуло с трассы. Автомобиль влетел в отбойник и загорелся. Прицеп перевернулся. Все содержимое оказалось на проезжей части.

Автор ролика отметил, что огонь еще не потушили. На видео видно, что неравнодушные люди помогают водителю погасить пламя. Оба грузовых автомобиля получили значительные повреждения.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Наши журналисты обратились за комментариями в местное управление полиции. Там пока не стали озвучивать детали произошедшего.

Ранее "Телеграф" писал, что на трассе между селами Гоголев и Русанов Броварского района произошла авария. Одна машина сгорела, другая – в кювете, есть погибшие. Кроме этого, в Днепре на Донецком шоссе опрокинулась фура со свиньями. Подобная ситуация недавно произошла в Кривом Роге Днепропетровской области. Там в центрально-городском районе города, опрокинулась фура с более сотней поросят.