Автобус та легкове авто зіткнулися у Львівській області (фото)

Правоохоронні органи з’ясовують усі деталі аварії

У вівторок, 15 жовтня, на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Автобус та легковий автомобіль зіткнулися на в’їзді до населеного пункту Залісся.

Про це повідомляє "Ватра-1". Внаслідок зіткнення є постраждалі, їм надали першу допомогу. Про загиблих внаслідок ДТП не повідомляється.

Аварія сталася близько 17:00. У мережі опубліковано фото наслідків дорожньо-транспортної пригоди.

Співробітники поліції з’ясовують усі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди.

Зазначимо, що у Львівській області існують два населені пункти під назвою Залісся. Обидва села з такою назвою розташовані у Золочівському районі, проте перше входить до складу Золочівської міської громади, а друге підпорядковується Підкам’янській селищній громаді.

Це не перша ДТП у Львівській області за останні місяці. Нагадаємо, 17 вересня на автодорозі Львів-Тернопіль у місті Золочів зіткнулися легковик та вантажівка. В результаті загинули двоє людей, а легковий автомобіль просто зім’яло після зіткнення з вантажним транспортним засобом.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 14 жовтня у Дніпрі на проспекті Олександра Поля сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Chevrolet на величезній швидкості вилетів на тротуар і збив чотирьох людей.