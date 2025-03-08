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Достойная оплата и гибкий график: во Львове предлагают несложную работу для пенсионерок

Автор
Елена Завальнюк
Дата публикации
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Автор
Вакансия для пенсионеров Новость обновлена 08 марта 2025, 09:32
Вакансия для пенсионеров. Фото Коллаж "Телеграфа"

Более интересны вакансии, не требующая опыта и специальных навыков.

Несмотря на непростую ситуацию в стране рынок труда продолжает предлагать интересные вакансии с достойной оплатой. Одной из таких должность санитарки в стоматологической клинике Vav, dental clinic, которая находится во Львове.

Эта вакансия опубликована на популярном портале поиска работы. Вакансия открыта для разных категорий кандидатов – студентов, людей с инвалидностью, а также для пенсионеров. Работодатель гарантирует комфортные условия труда и гибкий график.

Условия работы

Кандидатам предлагают:

  • Стабильную оплату труда в размере 12 000 грн.
  • Возможность как полной, так и неполной занятости.
  • Дружественную атмосферу в коллективе.
  • Гибкий график работы: с 09:00 до 19:00, с возможностью регулировки при необходимости.

Основные обязанности

  • Уборка помещений клиники.
  • Дезинфекция и поддержание чистоты на рабочих зонах.
  • Стерилизация инструментов в соответствии со стандартами.
  • Поддержание санитарных норм и создание комфортных условий для пациентов и персонала.

Требования к кандидатам

Работодатель ищет ответственных и усердных людей. Основные требования:

  • Внимательность к деталям и ответственное отношение к работе.
  • Аккуратность и соблюдение санитарных норм.
  • Готовность работать в динамической среде.
  • Доброжелательность и коммуникабельность. Работа не требует специального опыта, что делает вакансию доступной широкому кругу претендентов.

Если вас заинтересовала вакансия, вы можете связаться с работодателем по контактным данным, указанным на сайте портала поиска работы. Это отличная возможность для тех, кто ищет стабильную занятость в области медицины и здравоохранения.

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