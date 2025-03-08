Достойная оплата и гибкий график: во Львове предлагают несложную работу для пенсионерок

Более интересны вакансии, не требующая опыта и специальных навыков.

Несмотря на непростую ситуацию в стране рынок труда продолжает предлагать интересные вакансии с достойной оплатой. Одной из таких должность санитарки в стоматологической клинике Vav, dental clinic, которая находится во Львове.

Эта вакансия опубликована на популярном портале поиска работы. Вакансия открыта для разных категорий кандидатов – студентов, людей с инвалидностью, а также для пенсионеров. Работодатель гарантирует комфортные условия труда и гибкий график.

Условия работы

Кандидатам предлагают:

Стабильную оплату труда в размере 12 000 грн .

. Возможность как полной, так и неполной занятости.

Дружественную атмосферу в коллективе.

Гибкий график работы: с 09:00 до 19:00, с возможностью регулировки при необходимости.

Основные обязанности

Уборка помещений клиники.

Дезинфекция и поддержание чистоты на рабочих зонах.

Стерилизация инструментов в соответствии со стандартами.

Поддержание санитарных норм и создание комфортных условий для пациентов и персонала.

Требования к кандидатам

Работодатель ищет ответственных и усердных людей. Основные требования:

Внимательность к деталям и ответственное отношение к работе.

Аккуратность и соблюдение санитарных норм.

Готовность работать в динамической среде.

Доброжелательность и коммуникабельность. Работа не требует специального опыта, что делает вакансию доступной широкому кругу претендентов.

Если вас заинтересовала вакансия, вы можете связаться с работодателем по контактным данным, указанным на сайте портала поиска работы. Это отличная возможность для тех, кто ищет стабильную занятость в области медицины и здравоохранения.

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