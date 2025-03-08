Достойная оплата и гибкий график: во Львове предлагают несложную работу для пенсионерок
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Более интересны вакансии, не требующая опыта и специальных навыков.
Несмотря на непростую ситуацию в стране рынок труда продолжает предлагать интересные вакансии с достойной оплатой. Одной из таких должность санитарки в стоматологической клинике Vav, dental clinic, которая находится во Львове.
Эта вакансия опубликована на популярном портале поиска работы. Вакансия открыта для разных категорий кандидатов – студентов, людей с инвалидностью, а также для пенсионеров. Работодатель гарантирует комфортные условия труда и гибкий график.
Условия работы
Кандидатам предлагают:
- Стабильную оплату труда в размере 12 000 грн.
- Возможность как полной, так и неполной занятости.
- Дружественную атмосферу в коллективе.
- Гибкий график работы: с 09:00 до 19:00, с возможностью регулировки при необходимости.
Основные обязанности
- Уборка помещений клиники.
- Дезинфекция и поддержание чистоты на рабочих зонах.
- Стерилизация инструментов в соответствии со стандартами.
- Поддержание санитарных норм и создание комфортных условий для пациентов и персонала.
Требования к кандидатам
Работодатель ищет ответственных и усердных людей. Основные требования:
- Внимательность к деталям и ответственное отношение к работе.
- Аккуратность и соблюдение санитарных норм.
- Готовность работать в динамической среде.
- Доброжелательность и коммуникабельность. Работа не требует специального опыта, что делает вакансию доступной широкому кругу претендентов.
Если вас заинтересовала вакансия, вы можете связаться с работодателем по контактным данным, указанным на сайте портала поиска работы. Это отличная возможность для тех, кто ищет стабильную занятость в области медицины и здравоохранения.
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