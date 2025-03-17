В центре Львова раздались взрывы: что известно

Из-за ситуации в стране, взрывы напугали прохожих

В понедельник, 17 марта, центр Львова взбудоражило из-за громких звуков взрывов. Они звучали с площади Рынок. Очевидцы сообщили, что чрезвычайная ситуация произошла возле "Копальни кофе" — заведения на пл. Рынок, 10.

В соцсетях появилось видео инцидента. На нем виден густой белый дым, затягивающий улицу и яркие вспышки. Они сопровождаются громкими звуками, похожими на взрывы. Местные жители описывают их как "похожие на выстрелы".

В пресс-службе Главного управления ГСЧС во Львовской области на вопрос "Телеграфа" о произошедшем ответили, что по состоянию на 11:45 подразделения спасателей на место не вызывались, и сообщений о чрезвычайном происшествии не поступало. В комментариях к видео с места происшествия предполагают, что это может быть как следствие детской игры с петардами, использование и продажа которых частично запрещена в Украине, так и проблема с электрическим кабелем.

Во Львове в понедельник погода не способствует использованию электрических приборов на улице. Город накрыл мокрый снег, порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду.

Как ранее рассказывал "Телеграф", погода не будет баловать почти всю страну. Самым холодным днем недели должен стать вторник, 18 марта, а с середины недели начнется постепенное улучшение метеоусловий.