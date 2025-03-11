В Ивано-Франковске прогремели два взрыва: есть пострадавшие и погибшие (видео)

Взрывов было два

В Ивано-Франковске вблизи железнодорожного вокзала прогремели два взрыва. Предварительно, в результате взрыва пострадали.

Об этом сообщает Суспільне и ряд местных телеграмм-каналов. Уточняется, что первый взрыв произошел из-за подрыва гранаты.

Свидетели происшествия сообщают, что неизвестный мужчина со взрывным устройством в руках стоял вблизи одного из магазинов. На данный момент известно про трех пострадавших.

"Полиция Ивано-Франковска работает на месте взрыва возле железнодорожного вокзала. Произошло это около 18:30, в настоящее время известно о трех пострадавших, задействованы все экстренные службы, вся информация будет после", — рассказала заместитель начальника департамента коммуникации Национальной полиции Юлия Гирдвилис.

Второй взрыв, предварительно из-за газа, произошел в одном из жилых домов на улице Железнодорожной. Сейчас пылает крыша помещения.

Городской голова Ивано-Франковска уточнил, что в результате взрыва погибшие.

"В районе вокзала в результате взрывов (предварительно взрывчаткой) погибли люди и загорелся пожар. На месте происшествия работают соответствующие службы. Также рядом произошел взрыв в квартире и загорелся пожар. Причины взрыва устанавливаются", — дописал Руслан Марцинков.

В Укрзалізниці уточнили, что взрыв прогремел за пределами железнодорожного вокзала — поезда курсируют по графику. Кроме того, в городе ограничили движение общественного транспорта – перекрыли улицу Лепкого и пл. Привокзальную. Троллейбусы со стороны Каскада, Родона и Карпатпрессмаша курсируют через Сахарова-Бандеры без заезда на Вокзал. Со стороны Пасечной троллейбусы курсируют только по Днестровской.

В Ивано-Франковской ОВА также прокомментировали взрыв. Там отметили, что на месте происшествия работают соответствующие службы.

"Предварительно есть пострадавшие. В результате одного из взрывов произошло возгорание кровли многоэтажки, которую ликвидируют пожарные", — написала глава ОВА Светлана Онищук.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в одном из областных центров Украины готовился теракт. СБУ и Нацполиция задержали студентку, готовившуюся к его реализации по указанию российских спецслужб.