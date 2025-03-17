В центрі Львова пролунали вибухи: що відомо

Через ситуацію в країні, вибухи налякали перехожих

В понеділок, 17 березня, центр Львова збурило через гучні звуки вибухів. Вони лунали з площі Ринок. Очевидці повідомили, що надзвичайна ситуація сталась біля "Копальні кави" — закладу на пл. Ринок, 10.

В соцмережах з'явилось відео інциденту. На ньому видно густий білий дим, який затягує вулицю, та яскраві спалахи. Вони супроводжуються гучними звуками, схожими на вибухи. Місцеві мешканці описують їх, як "схожі на постріли".

У пресслужбі Головного управління ДСНС у Львівській області на питання "Телеграфу" щодо події відповіли, що станом на 11:45 підрозділи рятувальників на місце не викликались та повідомлень про надзвичайну подію не надходило. В коментарях до відео з місця події припускають, що це може бути як наслідок дитячої забавки петардами, використання та продаж яких частково заборонений в Україні, так і проблема з електричним кабелем.

У Львові в понеділок погода не сприяє використанню електричних приладів надворі. Місто накрив мокрий сніг, пориви вітру сягали 15-20 метрів на секунду.

Як раніше розповідав "Телеграф" погода не балуватиме майже всю країну. Найхолоднішим днем тижня має стати вівторок, 18 березня, а з середини тижня почнеться поступове покращення метеоумов.