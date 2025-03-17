Аэропорт "Львов" возобновит полеты весной? Министерство ответило

Авиационная инфраструктура поддерживается, происходит обучение персонала

В Украине пока не идет речи о запуске перелетов в аэропорту "Львов", также вообще не говорится о возобновлении пассажирских перелетов. Министерство развития общин и территорий (бывшее Мининфраструктуры) по просьбе "Телеграфа" прокомментировало свежие заявления о возможностях открытия аэродрома на Галичине уже весной или в начале лета 2025 года.

"Ни о запуске пассажирских перевозок, ни вообще о старте перелетов во Львов пока речь не идет", — ответили в министерстве, отмечая, что ключевое — это безопасность. Принципиальным будет наличие средств противовоздушной обороны.

Аэродромы действительно постоянно готовятся, но это для поддержки "замороженной" в результате войны России против Украины отрасли. Чтобы, когда ситуация безопасности позволит, быстро возобновить полеты.

"Все это время авиационная инфраструктура поддерживается для обеспечения отрасли, происходит обучение персонала для поддержки их квалификации, в том числе при поддержке международных партнеров. Чтобы, если позволит ситуация с безопасностью, воздушное пространство можно было открыть в самые быстрые сроки", — говорят в министерстве.

Как рассказывал "Телеграф", гендиректор международного аэропорта "Львов" имени короля Даниила Галицкого Татьяна Романовская изобразила оптимистичный сценарий открытия аэропорта. Согласно ему, аэродром могут открыть для авиационных полетов в апреле-мае этого года, а среди возможных дат открытия неба – лето.

Мол, в течение месяца после запуска терминала пять-семь авиакомпаний готовы работать во Львове. Из Львова готовы летать авиакомпании WizzAir, Air Baltic, Turkish Airlines, Sky Up, Austian Airlines, Lufthansa, LOT.

На днях СЕО SkyUp Дмитрий Сероухов рассказал Forbes, что компания будет готова вернуться к полетам из Украины в течение 3-4 недель после официального открытия воздушного пространства. Компания таким образом хочет переиграть заявлявших о 6-8 неделях европейских лоукостеров Ryanair и Wizz Air.

Дорожную карту возобновления перелетов "Телеграф" подробно описывал здесь. В частности, как потенциальные хабы рассматривали два аэропорта: "Борисполь" и "Львов". Ужгородский аэропорт не рассматривали, ведь у него очень короткая взлетно-посадочная полоса (только 2000 м, поэтому разгон и набор высоты воздушных судов происходит над территорией соседней Словакии), он не может принимать самолеты Boeing-737 и Aerobus. Во встречах-обсуждениях в 2024 году участвовали также представители Воздушных сил и страховые брокеры США. Однако необходимо гарантировать безопасность перелетов, что можно сделать, в частности, за счет получения новейших систем ПВО.