Одеваемся теплее: синоптик назвала даты, когда снова ждать тепла в Украине

Сильный ветер, дожди и снег сменит тепло

С 22 марта в Украине ожидается потепление. Однако 17 марта и в течение недели на территории будет сохраняться холодная и ветреная погода.

Об этом сообщает метеоролог Наталья Диденко. По ее словам, в понедельник жителям западных и северных регионов следует готовиться к ухудшению погодных условий. Ожидается мокрый снег, а температура воздуха ночью опустится до -3…-8°C. Днем будет немного теплее – около 0…+4°C.

"К непогоде присоединится сильный северо-западный ветер! Одевайтесь тепло, покатайтесь маршруткой лучше завтра, потому что на дорогах будет неуверенно", — предупредила специалист.

В остальных областях Украины 17 марта не предусмотрены значительные осадки. Лишь в западной части центрального региона возможен дождь с мокрым снегом. Температура ночью будет колебаться в пределах 0…+4°C, а днем потеплеет до +6…+11°C.

Синоптик — о Киеве и потеплении

В столице погода будет аналогичная — жители будут наблюдать осадки в виде мокрого снега, что в сочетании с сильными порывами северо-западного ветра сделает погоду малоприятной.

Диденко отметила, что потепление наступит в Украине 22-23 марта. Ниже показываем карту всей страны на эти дни.

Карта погодных условий в Украине 22 и 23 марта

Карта погодных условий в Украине 22 и 23 марта

Погода в Киеве на выходных:

Температура воздуха в столице 22-23 марта

Температура воздуха в столице 22-23 марта

Ранее "Телеграф" сообщал, что Киев на грани погодного фронта — 15 марта погода в Украине значительно ухудшилась. Страну покрывают дожди и снегопады.