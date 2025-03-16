Одеваемся теплее: синоптик назвала даты, когда снова ждать тепла в Украине
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Сильный ветер, дожди и снег сменит тепло
С 22 марта в Украине ожидается потепление. Однако 17 марта и в течение недели на территории будет сохраняться холодная и ветреная погода.
Об этом сообщает метеоролог Наталья Диденко. По ее словам, в понедельник жителям западных и северных регионов следует готовиться к ухудшению погодных условий. Ожидается мокрый снег, а температура воздуха ночью опустится до -3…-8°C. Днем будет немного теплее – около 0…+4°C.
"К непогоде присоединится сильный северо-западный ветер! Одевайтесь тепло, покатайтесь маршруткой лучше завтра, потому что на дорогах будет неуверенно", — предупредила специалист.
В остальных областях Украины 17 марта не предусмотрены значительные осадки. Лишь в западной части центрального региона возможен дождь с мокрым снегом. Температура ночью будет колебаться в пределах 0…+4°C, а днем потеплеет до +6…+11°C.
Синоптик — о Киеве и потеплении
В столице погода будет аналогичная — жители будут наблюдать осадки в виде мокрого снега, что в сочетании с сильными порывами северо-западного ветра сделает погоду малоприятной.
Диденко отметила, что потепление наступит в Украине 22-23 марта. Ниже показываем карту всей страны на эти дни.
Погода в Киеве на выходных:
Ранее "Телеграф" сообщал, что Киев на грани погодного фронта — 15 марта погода в Украине значительно ухудшилась. Страну покрывают дожди и снегопады.