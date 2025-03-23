Во Львове во время войны хотят потратить космическую сумму на трубы (тендер)

Тендер поделен на девять лотов

Львовское городское коммунальное предприятие "Львовтеплоэнерго" решило закупить трубы стальные предварительно теплоизолированные и комплектующие к ним. На это планируется потратить более 96 миллионов гривен.

Данная информация была опубликована официальной площадке государственных публичных закупок Prozorro. Там указана стоимость в размере 96 086 000 гривен.

Дата обнародования — 4 марта. Конечный срок подачи тендерных предложений был 12 марта текущего года. Сроки поставки товаров, выполнения работ, предоставление услуг — до 31 декабря 2025 года включительно.

Отмечается, что всего есть девять лотов, каждый из которых оценивается в определенную стоимость. Например, 1 лот оценивается в 3 261 000 гривен. При этом, уже есть несколько участников, которые готовы поставить предприятию необходимый заказ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепропетровской области гимназия хочет закупить оборудование для класса за более, чем 200 тысяч. Предметом закупки является разнообразное оборудование для класса безопасности, в том числе: различные стенды и инсталляции, игрушки, манекены, металлоискатели с дисплеем, модели и макеты мин, гранат, снарядов, противогазы, огнетушители, медицинское оборудование, в том числе носилки и маска для искусственной вентиляции легких.