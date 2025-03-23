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Во Львове во время войны хотят потратить космическую сумму на трубы (тендер)

Автор
Анастасия Мокрик
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Во Львове хотят закупить трубы на космическую сумму
Во Львове хотят закупить трубы на космическую сумму. Фото Коллаж "Телеграфа"

Тендер поделен на девять лотов

Львовское городское коммунальное предприятие "Львовтеплоэнерго" решило закупить трубы стальные предварительно теплоизолированные и комплектующие к ним. На это планируется потратить более 96 миллионов гривен.

Данная информация была опубликована официальной площадке государственных публичных закупок Prozorro. Там указана стоимость в размере 96 086 000 гривен.

Дата обнародования — 4 марта. Конечный срок подачи тендерных предложений был 12 марта текущего года. Сроки поставки товаров, выполнения работ, предоставление услуг — до 31 декабря 2025 года включительно.

Отмечается, что всего есть девять лотов, каждый из которых оценивается в определенную стоимость. Например, 1 лот оценивается в 3 261 000 гривен. При этом, уже есть несколько участников, которые готовы поставить предприятию необходимый заказ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепропетровской области гимназия хочет закупить оборудование для класса за более, чем 200 тысяч. Предметом закупки является разнообразное оборудование для класса безопасности, в том числе: различные стенды и инсталляции, игрушки, манекены, металлоискатели с дисплеем, модели и макеты мин, гранат, снарядов, противогазы, огнетушители, медицинское оборудование, в том числе носилки и маска для искусственной вентиляции легких.

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