Самое время? На Львовщине отремонтируют туристическую базу почти за 60 млн грн
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На турбазе "Карпаты" под Сколе уже началось масштабное строительство
Во Львовской области объявили тендер на почти 59 миллионов гривен для ремонта турбазы "Карпаты" в селе Каменка Стрыйского района. Однако после этого здесь будут ждать не детей — если будут назначены базовой подготовки населения к национальному сопротивлению.
Тендер объявило коммунальное предприятие Львовского областного совета "Техническое наблюдение". Его опубликовали 5 мая. Подрядчик должен быть определен на аукционе 21 мая.
Местные СМИ сообщают, что работы на территории базы приступили еще в марте без публичных сообщений. За это время с территории убрали старые деревянные домики, беседки и хозяйственные постройки. Ожидается, что завершить работы должны до конца 2026 года. Туристическая база "Карпаты" — бывший детский лагерь отдыха. Общая площадь территории — 4 гектара.
Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению должны заработать в каждой области. Подготовка в центрах национального сопротивления будет проходить по программе, которую утверждают Силы ТрО. Будут управлять этими центрами и учить слушателей преимущественно ветераны. Прежде чем стать инструкторами, они будут проходить обучение и сертификацию в военных вузах.
Под их руководством слушатели будут овладевать широким спектром дисциплин :
- военно-тактическую подготовку,
- домедицинскую подготовку,
- топография,
- выживание,
- самооборону,
- обращение с оружием,
- основы работы с БПЛА,
- информационную безопасность,
- противоминное дело
- гражданскую оборону.
Это не просто военная обучение, а комплексная система обучения, которая уже началась в областях, включая Одесщину и Львовщину. "Это не просто военная обучение, а комплексная подготовка", — отмечают в ООДА.
На Львовщине уже более 600 человек прошли такую подготовку. Набор новых групп стартовал 5 мая.
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