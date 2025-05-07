Самое время? На Львовщине отремонтируют туристическую базу почти за 60 млн грн

На турбазе "Карпаты" под Сколе уже началось масштабное строительство

Во Львовской области объявили тендер на почти 59 миллионов гривен для ремонта турбазы "Карпаты" в селе Каменка Стрыйского района. Однако после этого здесь будут ждать не детей — если будут назначены базовой подготовки населения к национальному сопротивлению.

Тендер объявило коммунальное предприятие Львовского областного совета "Техническое наблюдение". Его опубликовали 5 мая. Подрядчик должен быть определен на аукционе 21 мая.

Прием предложений на аукцион длится до 20 мая

Местные СМИ сообщают, что работы на территории базы приступили еще в марте без публичных сообщений. За это время с территории убрали старые деревянные домики, беседки и хозяйственные постройки. Ожидается, что завершить работы должны до конца 2026 года. Туристическая база "Карпаты" — бывший детский лагерь отдыха. Общая площадь территории — 4 гектара.

Работы на базе "Карпаты"/ Фото ZAXID.NET

Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению должны заработать в каждой области. Подготовка в центрах национального сопротивления будет проходить по программе, которую утверждают Силы ТрО. Будут управлять этими центрами и учить слушателей преимущественно ветераны. Прежде чем стать инструкторами, они будут проходить обучение и сертификацию в военных вузах.

Обучение в рамках проекта "Национальное сопротивление" в Одесской области/Фото ООДА

Под их руководством слушатели будут овладевать широким спектром дисциплин :

военно-тактическую подготовку,

домедицинскую подготовку,

топография,

выживание,

самооборону,

обращение с оружием,

основы работы с БПЛА,

информационную безопасность,

противоминное дело

гражданскую оборону.

Это не просто военная обучение, а комплексная система обучения, которая уже началась в областях, включая Одесщину и Львовщину. "Это не просто военная обучение, а комплексная подготовка", — отмечают в ООДА.

Программа включает занятия по изучению БПЛА/ Фото ЛОДА

На Львовщине уже более 600 человек прошли такую подготовку. Набор новых групп стартовал 5 мая.

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