Под завалами есть люди. Россия ударила баллистикой по Днепру (фото, видео)

В некоторых домах вылетели окна после взрыва

В Днепре в понедельник, 1 декабря, прогремел мощный взрыв. Предварительно город атаковали баллистикой.

Что нужно знать:

Россия вероятнее всего атаковала Днепр баллистикой из Таганрога

После взрыва в городе начался пожар

В результате атаки в городе есть пострадавшие

О взрыве сообщает корреспондент "Телеграфа". По данным мониторов, фиксировалась угроза из Таганрога.

"Угроза применения баллистического вооружения из Таганрога. Днепр в укрытие!" – говорится в сообщении Воздушных сил.

По данным волонтера Алексея Кучера, под завалами в Днепре могут быть люди. Местные паблики говорят, что уже известно о пострадавших. Под удар также попал одно из днепровских СТО и спортзал.

После взрыва в городе поднялся мощный столб дыма. Местные паблики уже публикуют первые фотографии. Отмечается, что дым виден из разных уголков города. Информация о пострадавших пока не поступала. На место пожара уже направляются все необходимые службы.

Над Днепром поднялся столб дыма

В результате атаки в некоторых жилых домах вылетели окна. По данным ОВА, последствия удара уточняются.

Напомним, что ночью и утром в субботу, 29 ноября, Россия произвела массированный комбинированный обстрел Киева. Под вражескими ударами оказались жилые дома, погибли два человека, число пострадавших возросло до 29 человек. Россия направила на Украину 632 воздушных целей: 36 ракет и 596 ударных дронов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что взрывы 29 ноября также прогремели в Чернигове, Днепре, Одесчине и Хмельнитчине. Было применено около 30 ракет Х-101/"Искандер-К", семь ракет "Кинжал" и около шести "Искандер-М". Силы ПВО уничтожили или подавили 577 целей за время атаки.