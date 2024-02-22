Скандал на Прикарпатье: вместо демонтажа советского памятника его хотят "реконструировать"

Решение вызвало общественный резонанс

В селе Волосов Ивано-Франковской области вместо демонтажа решили провести реконструкцию советского памятника. Депутаты Перерислянскогй общины во время сессии 16 февраля отменили свое решение о демонтаже памятника жителям, погибшим на фронтах Второй мировой войны.

Как пишет Zaxid.net, соответствующее решение было принято после обращения старосты села Волосов Людмилы Станчук. Она попросила провести реконструкцию советского памятника, добавив в монумент фотографии погибших героев российско-украинской войны.

"В соответствии с ходатайством старосты села Волосов Перерислянской ОТО Людмилы Станчук, депутаты Перерислянской общины отменили свое решение о демонтаже памятника советским воинам и погибшим от рук украинских буржуазных националистов, а решили памятник реконструировать. Это просто какой-то сюрреализм. Как я понимаю староста ждет "освободителей" и продолжает жить в СССР. Мне досадно за родное Прикарпатье", — сообщил директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Степана Бандеры Ярослав Коретчук.

В свою очередь староста Станчук сообщила, что с памятника в селе Волосов уже убрали всю советскую символику и написала, что у села есть готовый проект реконструкции монумента. Судя по обнародованному старостой фото, эскизный проект реставрации разработал студент второго курса частного ивано-франковского университета имени Короля Даниила Перепеляк Р. И.

Проект реставрации

"У нас есть готовый проект его реконструкции с целью декоммунизации и приведения в соответствие с реалией времени, который разрабатывался вместе с институтом и прошел презентацию. Проект представляет информационные стенды в современной стилистике, на которых будут оставлены все имена, которые есть сейчас на памятнике, а на центральном стенде будут размещены фотографии наших сегодняшних погибших Героев и о них информационная история (QR-коды)", – отметила Станчук.

В группе села Волосов в Facebook в течение недели продолжался опрос по поводу дальнейшей судьбы советского монумента. Половина опрошенных отдали голос за реконструкцию памятника, 46% отметили, что это не ко времени, а 4% проголосовали за демонтаж монумента.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что во Львовской области 30 января демонтировали последний памятник, поставленный в период Советского союза. Таким образом, регион стал первым, завершившим процесс декоммунизации.