Зима вернулась: на Западе Украины неожиданно выпал снег (видео)
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Снегопад длился недолго
Несмотря на середину весны, в Ивано-Франковск пришла настоящая зима. Так, в пятницу, 19 апреля, в городе выпал снег.
В соцсетях появились многочисленные видеозаписи, на которых зафиксированы осадки в виде мокрого снега в городе. Однако через некоторое время снегопад перешел в дождь.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погода на Прикарпатье будет постепенно улучшаться. Температура воздуха повысится до +10-15 °C, что более характерно для середины апреля.
Следует отметить, что пользователи соцсетей также сообщают, что снег выпал во Львовской области. Кроме того, снег выпал и в Тернополе.
Напомним, что 17 апреля в Карпатах также выпал снег. Об этом сообщал Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Ранее "Телеграф" писал о том, какая погода ожидается в Украине в ближайшие три дня. После жаркой погоды в начале апреля в Украину снова возвращаются холода.