Зима повернулась: на Заході України неочікувано випав сніг (відео)

Снігопад тривав недовго

Попри середину весни, до Івано-Франківська завітала маже справжня зима. Так, у п'ятницю, 19 квітня, у місті випав сніг.

У соцмережах з'явилися численні відео, на яких зафіксовано опади у вигляді мокрого снігу в місті. Проте через певний час снігопад перейшов у дощ.

За прогнозами синоптиків, найближчими днями погода на Прикарпатті поступово покращуватиметься. Температура повітря підвищиться до +10-15 °C, що більш характерно для середини квітня.

Варто зазначити, що користувачі соцмереж також повідомляють, що сніг випав у Львівській області. Крім того, сніг випав і в Тернополі.

Нагадаємо, що 17 квітня у Карпатах також випав сніг. Про це повідомляв Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Раніше "Телеграф" писав про те, яка погода очікується в Україні в найближчі три дні. Після спекотної погоди на початку квітня в Україну знову повертається холод.