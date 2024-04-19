Какая будет погода на Пасху в Киеве: прогноз на месяц

Синоптики прогнозируют облачную погоду

Сейчас Киев накрыли дожди, однако с обеда пятницы, 19 апреля, можно ожидать ясное небо и повышение температуры. Суббота пройдет без осадков, но уже в воскресенье ожидается сильный дождь.

По прогнозам синоптиков, погода в конце апреля в столице будет преимущественно пасмурной, с переменной облачностью и периодическими осадками. Это передает сайт Meteo.ua.

Температура будет подниматься максимум до +14 °, в некоторые дни ночью будет падать до +3 °. Ветер будет преобладать северо-восточный, со средней скоростью порывов 4-7 м/с.

В первой декаде мая Киев посетит солнце. Значительных осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет подниматься в среднем до +15 ° … 17 °, ночью будет опускаться до +9 … +11 °.

На Пасху, 5 мая, синоптики прогнозируют облачную погоду, но без осадков. Температура воздуха с утра будет +11°, днем +17°. Ночью будет теплее чем утром, ожидается +13°.

Начнется вторая декада мая с дождей, но станет теплее. Днем столбики термометра будут подниматься до +21°…+23°, ночью будут падать до +14°…+16°. В конце декады также возможны осадки. Температура воздуха составит +24°.

Заморозки на этот месяц не прогнозируют.

Погода в Киеве на 30 дней

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на выходных пройдут продуктовые ярмарки. Пройдут они 20 и 21 апреля в разных районах столицы.