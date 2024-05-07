Семь пострадавших и дикие пробки на левом берегу: в Киеве грузовик не уступил маршрутке

На место аварии прибыло по меньшей мере 7 "карет" скорой

Утром во вторник, 7 мая, в Киеве на проспекте Георгия Нарбута произошло ДТП с участием грузовика и маршрутного такси. Об этом сообщает полиция Киева.

Автопроисшествие случилось сегодня около 8:00 в Днепровском районе столицы. По предварительной информации, именно водитель камаза вызвал аварийную ситуацию. Он, двигаясь по прежнему проспекту Освободителей, хотел вернуть со второй полосы, и выполняя маневр, столкнулся с микроавтобусом.

Пока известно, что травмированы водитель маршрутки и 6 пассажиров. Врачи доставили их в медучреждение, их состояние уточняется.

Патрульная полиция столицы предупреждает, что в связи с ДТП на проспекте Георгия Нарбута усложнено движение транспорта в направлении проспекта Алишера Навои. На месте работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи.

Ранее "Телеграф" писал об ужасном ДТП под Киевом. Тогда от автомобиля остался только багажник.