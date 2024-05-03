Ужасное ДТП под Киевом: от автомобиля остался только багажник (видео)

Мужчина лежал просто посреди дороги

Вблизи столицы на трассе Киев-Одесса произошла серьезная авария. Автомобиль получил значительные повреждения, от него осталась только задняя часть.

Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Труха Киев". Очевидцы отмечают, что есть пострадавшие.

Информация о погибших не поступала. Полиция уже на месте происшествия.

Люди пишут, что скорая помощь долго не могла приехать. Однако уже забрала пострадавшего мужчину, который лежал значительное время просто на асфальте.

По словам очевидцев, ДТП произошло неподалеку от Белой Церкви на Киевщине, а именно в сторону столицы. На видео видно, что автомобиль фактически разбит вдребезги. Вероятно, это авто марки "Таврия".

Обстоятельства аварии и есть ли еще пострадавшие пока неизвестны. Движение на трассе затруднено.

Напоминаем, недавно в центре Киева 19-летний парень за рулем BMW сбил женщину, которая переходила дорогу по "зебре". Правоохранители задержали водителя и выяснили, что парень на момент ДТП был трезв. Соответствующие результаты патрульные получили с помощью тестирования водителя на приборе "Драгер".

Пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии в больнице. В результате наезда она получила многочисленные травмы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве грузовик вылетел на тротуар с людьми и перевернулся. Так, водитель фуры DAF не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и взлетел с проезжей части.