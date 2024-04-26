"Недопустимо": появилась реакция властей на пьяное ДТП с чиновником в Броварах

Призывают к беспристрастному расследованию и наказанию

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко отреагировал на страшное ДТП с участием председателя Броварской РГА Майбоженко, которое произошло сегодня вечером, 26 апреля. По словам Кравченко, он должен быть уволен, а расследование по обстоятельствам ДТП должно пройти объективно и беспристрастно.

Об этом он написал в своем Facebook. Он отметил, что это единственный правильный шаг после ужасного инцидента.

"Подобное поведение должностного лица недопустимо! Я обращаюсь к правоохранителям — в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию. Настаиваю на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании. Ситуацию буду держать на личном контроле", — написал Кравченко.

Сообщение руководителя Киевской ОВА

Отреагировал на событие и городской голова Броваров Игорь Сапожко. Видеообращение глава города выложил в своем Telegram-канале. Стоит отметить, что ни слова о справедливом наказании Майбоженко, городской голова не высказал.

"Только что случилось ЧП в нашем городе. Возвращаясь с востока, я узнал, что глава районной военной администрации сбил четырех человек. Четверо человек доставлены в нашу Броварскую больницу. Врачи делают все возможное для того, чтобы сохранить жизнь. К сожалению, по предварительной версии, глава администрации был в нетрезвом состоянии. Все дело находится в полиции, будет под контролем. Будем докладывать и информировать", — сказал мэр города.

Напомним, сегодня вечером, 26 апреля, в Броварах произошло страшное ДТП. Пьяный председатель Броварской РВА влетел на своем автомобиле в пешеходов, находившихся вблизи одного из людных заведений. "Телеграф" сообщал об этом раньше. Также мы рассказывали о том, что известно о Владимире Майбоженко.