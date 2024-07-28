Дым виден почти во всем городе: в Николаеве снова вспыхнул масштабный пожар (фото, видео)

В последние дни в регионе наблюдается много пожаров

В воскресенье, 28 июля, в Николаеве произошел очередной масштабный пожар. Возгорание началось в районе улицы Космонавтов.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что горит трава, кустарники и мусор на открытой территории, пишет местное издание "Новостей-N". На месте работают пожарные, площадь пожара еще устанавливается.

Местные Telegram-каналы публикуют фото и видео, на которых видно, что над городом поднимается столб дыма. Также сообщается, что в самом городе слышен запах гари.

Кроме того, местным жителям посоветовали закрыть окна. В то же время местные власти пока не комментировали ситуацию.

Ориентировочный район возникновения пожара

Следует отметить, что в Николаевской области за минувшие сутки, 27 июля, возникло 16 пожаров на открытых территориях. Горели сухая трава, кустарники и мусор во всех районах области.

Напомним, во вторник, 23 июля, в Николаеве начался масштабный пожар. В микрорайоне Кульбакино на открытой территории загорелась трава и кустарники.

В ГСЧС отметили, что процесс гашения очень был затруднен из-за отсутствия подъезда техники к очагам горения и высокой растительности. Также работу пожарных осложняло то, что территория является потенциально загрязненной взрывоопасными предметами и есть угроза детонации.

Ранее "Телеграф" писал, что Николаев живет без питьевой воды уже два года. Постоянные отключения света создают еще больше проблем, поскольку воду гражданам раздают из-за специальных точек и без электроэнергии они не могут ее получить.