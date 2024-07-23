Дым виден за километры: в Николаеве вспыхнул масштабный пожар, почему его не могут ликвидировать (фото, видео)

Пожарные пытаются обуздать огонь

Во вторник, 23 июля, в Николаеве начался масштабный пожар. В микрорайоне Кульбакино на открытой территории загорелась трава и кустарники.

По данным местных СМИ и Telegram-каналов, пожар возник около 18:00. Из-за сильного пожара в некоторых районах города ощущается запах гари. Горожанам советуют закрывать окна.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области, на месте работают пожарные городских подразделений. По данным спасателей, ориентировочная площадь пожара составляет 30 га.

В ГСЧС отметили, что процесс гашения очень усложнен из-за отсутствия подъезда техники к очагам горения и высокой растительности. Также работу пожарных осложняет то, что территория является потенциально загрязненной взрывоопасными предметами и угроза детонации.

В то же время в ГСЧС заверили, что ситуация контролируемая, угрозы жилищному сектору нет. Посредством БПЛА ведется мониторинг ситуации с воздуха.

Пока неизвестно, что стало причиной пожара. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Следует отметить, что пожар виден из многих районов города. В местных пабликах появились многочисленные фото и видео, где можно увидеть, что дым от пожара поднимается на десятки метров.

Недалеко от места пожара расположен военный аэродром Кульбакино. Там весной 2022 происходили интенсивные боевые действия.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что город живет без питьевой воды уже в течение двух лет. Постоянные отключения света создают еще больше проблем, поскольку воду гражданам раздают через специальные точки и без электроэнергии они не могут ее получить.