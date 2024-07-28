Дим видно майже в усьому місті: в Миколаєві знову спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Останніми днями в регіоні спостерігається багато пожеж

У неділю, 28 липня, в Миколаєві сталася чергова масштабна пожежа. Загоряння почалося в районі вулиці Космонавтів.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що горить трава, чагарники та сміття на відкритій території, пише місцеве видання "Новини-N". На місці працюють вогнеборці, площа пожежі ще встановлюється.

Водночас місцеві Telegram-канали публікують фото та відео, на яких видно, що над містом підіймається стовп диму. Також повідомляється, що в самому місті чути запах гару.

Крім того, місцевим жителям порадили закрити вікна. Водночас місцева влада поки не коментувала ситуацію.

Орієнтовний район виникнення пожежі

Варто зазначити, що у Миколаївській області за минулу добу, 27 липня, виникло 16 пожеж на відкритих територіях. Горіли суха трава, чагарники та сміття в усіх районах області.

Нагадаємо, у вівторок, 23 липня, у Миколаєві розпочалася масштабна пожежа. У мікрорайоні Кульбакіне на відкритій території загорілася трава та чагарники.

У ДСНС наголосили, що процес гасіння дуже був ускладнений через відсутність під'їзду техніки до осередків горіння та високу рослинність. Також роботу вогнеборців ускладнювало те, що територія є потенційно забрудненою вибухонебезпечними предметами і є загроза детонації.

Раніше "Телеграф" писав, що Миколаїв живе без питної води вже протягом двох років. Постійні відключення світла створюють ще більше проблем, оскільки воду громадянам роздають через спеціальні точки й без електроенергії вони не можуть її отримати.