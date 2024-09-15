В Тернополе грузовик на скорости влетел в одну из старейших церквей города (фото)

Храм построен до 1636 года.

В Тернополе в субботу, 14 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль врезался в церковь и серьезно повредил стену и лестницу. Произошло это на улице Князя Острожского, где расположена одна из старейших церквей областного центра.

Об этом сообщили журналисты из местного издания "20 минут". Они также узнали подробности происшествия.

Ночное ДТП в Тернополе: подробности

Читатель Владимир сообщил в редакцию информацию о том, что вечером 14 сентября или в ночь на 15 в церковь въехал автомобиль. Там повреждена стена и лестница.

Правоохранители подтвердили информацию. ДТП произошло около 23 вечера. Водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и влетел в церковь, сообщили в патрульной полиции. Он не пострадал. На мужчину составили протокол по статье 124 КУоАП (совершение ДТП).

Справка. Церковь Успения Пресвятой Богородицы – одна из старейших в Тернополе. Ее построили к 1636 году, и первоначально храм был деревянный. Одно из первых упоминаний о ней есть в престольном Евангелии. Там сообщалось, что "в пригороде Тернопольском" есть церковь Успения.

Большевики в 1962 году разрушили монастырь оо. Василиан с церковью. Позже ее отстроили и осовременили.

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