В центре Киева иностранцы устроили серьезное ДТП: появились фото и видео

На месте работают правоохранители

В центре Киева в субботу, 27 июля, произошла серьезная авария. По предварительной информации, трое людей получили травмы.

Фото и видео последствий ДТП показали в местных telegram-каналах. В частности dtp.kiev.ua сообщает, что за рулем могли быть иностранцы.

По данным "Киев Инфо", столкновение случилось на Майдане Независимости в районе ТЦ "Глобус". Там также отмечают, что за рулем был мужчина.

Судя по снимкам и видео с места происшествия, автомобиль вряд ли можно будет восстановить. Там уже работают полицейские и сотрудники медицинских учреждений.

Другой информации о происшествии пока не поступило, однако в сети уже появилось большое количество фотографий и видеозаписей, на которых видны последствия столкновения.

Как сообщалось ранее, в Украине предлагают ужесточить ответственность за ДТП. Часть нардепов считает, что последствия аварий с пострадавшими обычно куда более серьезные, чем штрафы, которые накладываются на виновных. Они предложили убрать из законодательства одну лазейку, из-за которой суд иногда даже не забирал у ответственных права на вождение.