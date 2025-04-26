В Кривом Роге задержали известного украинского боксера: подробности

Официальной информации о ситуации пока не поступало

В воскресенье, 26 апреля, на въезде в Кривой Рог был задержан знаменитый украинский боксер Евгений Хитров (20-2, 17 КО). Спортсмен может быть причастен к воровству.

Об этом сообщает svoi.kr.ua. По информации источника, речь идет не об одном эпизоде.

"По нашей информации, Евгений Хитров может быть причастен к воровству из сельхозпредприятий. Его вместе с сообщником задержали после одного из подобных дел. Речь идет не об одном эпизоде. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения", — гласит сообщение.

Справка: Евгений Хитров — украинский профессиональный боксер. Чемпион мира (2011), бронзовый призер чемпионата Европы (2013), победитель Кубка Европы (2010), чемпион и призер чемпионатов Украины (2011, 2010, 2009). Заслуженный мастер спорта Украины. Свой последний бой в профи "Украинский лев" (прозвище боксера) провел в 2019 году. Сейчас занимает должность президента федерации бокса в Кривом Роге и работает тренером в боксерском клубе КБ-75.

Хитров принимал участие в Олимпиаде-2012 в Лондоне, где очень спорно проиграл в 1/8 финала британцу Энтони Огого.

Ранее сообщалось, что недавно Хитров опубликовал совместное фото с чемпионом IBF и IBO в легком весе Василием Ломаченко. Спортсмены встретились в Одессе на чемпионате Украины по боксу.