У Тернополі вантажівка на швидкості влетіла в одну з найстаріших церков міста (фото)

Храм збудований до 1636 року

У Тернополі у суботу, 14 вересня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль врізався у церкву і серйозно пошкодив стіну та сходи. Сталось це на вулиці Князя Острозького, де розташована одна з найстаріших церков обласного центру.

Про подію повідомили журналісти з місцевого видання "20 хвилин". Вони також дізнались подробиці події.

Нічна ДТП у Тернополі: подробиці

Читач Володимир повідомив до редакції інформацію про те, що увечері 14 вересня або в ніч на 15 в церкву в’їхав автомобіль. Там пошкоджена стіна та сходи.

Правоохоронці підтвердили інформацію. ДТП трапилась близько 23 вечора. Водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням і влетів у церкву, повідомили у патрульній поліції. Він не постраждав. На чоловіка склали протокол за статтею 124 КУпАП (вчинення ДТП).

Довідка. Церква Успіння Пресвятої Богородиці — одна з найстаріших у Тернополі. Її збудували до 1636 року, і спочатку храм був дерев’яний. Одна з перших згадок про неї є у престольному Євангеліє. Там повідомлялось, що "на передмісті Тернопільськім" є церква Успенія.

Більшовики у 1962 році зруйнували монастир оо. Василіян із церквою. Пізніше її відбудували та осучаснили.

Раніше "Телеграф" також писав, що вантажівка з "тоннами" заморожених собак потрапила в ДТП у Миколаєві. Везли їх з Дніпра до Одеси.