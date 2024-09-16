Украину всколыхнуло землетрясение: толчки чувствовались даже в Киеве

Эпицентр сейсмической активности зафиксирован на востоке Румынии

В Украине произошло землетрясение. Подземные толчки ощущались в западных и центральных областях, включая и Киевскую.

Как сообщил корреспондент "Телеграфа", в Киеве толчки были достаточно сильными, чтобы ощутить их. Согласно информации одесских telegram-каналов, около 17:40 произошло землетрясение магнитудой в 5,5 баллов.

Эпицентр толчков зафиксирован на востоке Румынии, однако их ощущали также в Молдове, Болгарии и Украине. В частности сообщения о землетрясении поступали не только из Одесской и Киевской областей, но и с Винницкой и Житомирской.

Сообщений о разрушениях и пострадавших в Украине не поступало. По данным специализированных ресурсов, эпицентр землетрясения находился на глубине в 137 километров.

В соседней Молдове землетрясение произошло в тот момент, когда президент Майя Санду выступала в прямом эфире на местном телевидении.

Как сообщалось ранее, украинский геофизик Владимир Шляховой рассказывал, что в Украине за последние четырнадцать лет произошло 15 землетрясений, из которых самое сильное случилось в 2015 году возле Гадяча. Он прогнозирует, что в ближайшие годы можно ожидать землетрясения силой до 7,5 баллов с эпицентром в южных или восточных Карпатах. Его последствия непременно окажут влияние на прилегающие страны, включая и Украину.