Карма в действии? В России одновременно случилось мощное землетрясение и извержение вулкана, впечатляющие кадры

Вулкан выбросил опасный пепел на 8 километров

На Камчатке в России произошло мощное землетрясение и случилось извержение вулкана Шивелуч. В сети уже появились первые видео последствий и кадров в момент этих двух происшествий.

Об этом пишет Sky News. Отмечается, что инцидент случился в субботу, 17 августа на полуострове Камчатка. Землетрясение было магнитудой 7,2 балла.

Стоит отметить, что такие показатели могут быть опасны возможными значительными повреждениями зданий, трещинами в штукатурке, тонкими трещинами в стенах, повреждениями дымовых труб, трещинами в сырых грунтах и так далее.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 55 милях от Петропавловска-Камчатского с населением около 181 тысячи человек. Землетрясение произошло на глубине около 30 миль.

Спустя некоторое время в Усть-Камчатске началось извержение вулкана Шивелуч, он выбросил пепел на 8 километров. Ему присвоили оранжевый код авиационной опасности. Это означает, выброс пепла представляет серьезную угрозу для авиации.

При этом национальный центр предупреждения о цунами США заявил, что землетрясение несет угрозу цунами.

Камчатка

В предупреждении о цунами говорится, что в некоторых прибрежных районах России возможны волны высотой до метра над уровнем прилива, однако добавляется, что последствия, скорее всего, будут ограниченными.

Справка: Шивелуч – самый северный вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Там проживает около 5 тыс. человек. Это один из самых больших вулканов Камчатки.

В настоящее время продолжается извержение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе текущего года в Сирии случилось сильное землетрясение. Толчки также ощутили жители северных районов Израиля и Ливана.