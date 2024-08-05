Украину ждет "разрушительное" землетрясение в ближайшие годы: какие области затронет (карта)

Такое явление несет большую опасность

В ближайшие годы в Украине ожидают землетрясение в 7-7,5 баллов из 12 возможных. Оно, вероятно, случится в сейсмоактивной Зоне Вранча и принесет стране большой вред.

Детально об этом рассказал геофизик Владимир Шляховой, пишет "Суспільне". По его словам, за последние 14 лет произошло 15 землетрясений. Самое большое из них – 3 февраля 2015-го вблизи Гадяча (эпицентр Сумской области). Тогда по школе Рихтера землетрясение было оценено в 4,7-4,8 баллов.

Большая часть из этих 15 землетрясений произошли по линии Перещепино – Карловка – Зачепиловка в Полтавской области. В земных недрах есть напряжение и давление всегда, и если дополнительные какие-то возмущения есть и влияние, то может произойти и землетрясение.

Фото: Суспільне

В ближайшие годы, как отмечает Шляховой, в Украине ожидается землетрясение в 7-7,5 баллов, которое должно произойти в сейсмоактивной Зоне Вранча. Такое сейсмическое событие представляет опасность для Украины.

Важно отметить, что очень сильными считаются землетрясения уже от 6 баллов. А 7 баллов — это землетрясение, во время которого рушатся здания.

Инфографика - "Факти"

Зона Вранча — сейсмоактивная зона, расположенная на участке стыковки Южных (Румыния) и Восточных (украинских) Карпат в жудеце (уезде) Вранча, Румыния. Под ее непосредственное влияние попадет юго-запад Украины: Тернопольская, Львовская, Хмельницкая и Одесская области. Самая большая активность будет происходить в этой зоне.

Также "красными" на карте отмечены Севастополь и Керчь. Следующими по опасности идут Симферополь, Одесса, Ужгород и Черновцы.

Напомним, ранее эколог МБО "Экология-Право-Человек" Анатолий Павелко рассказал "Телеграфу", что война в Украине грозит наводнениями и землетрясениями.