Возле Украины произошло землетрясение: несет ли он угрозу и что говорят ученые

Толчки зафиксировали в восточной части Черного моря

В воскресенье, 1 сентября, утром возле Крымского полуострова Украины произошло землетрясение. Оно не несет угрозы для населения, ведь относится к едва ощутимым.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

"1 сентября в 05:50:56 Главным центром специального контроля было зарегистрировано землетрясение возле полуострова Крым. Источник землетрясения находится в восточной части Черного моря", — говорится в сообщении.

Отмечается, что точка землетрясения была расположена на глубине 6 км в 20 километрах к юго-востоку от побережья полуострова Крым. В центре контроля отметили, что землетрясение имело малую силу, поэтому не несет угрозы для населения.

Колебания земной коры могли ощутить только отдельные люди в помещениях, особенно на верхних этажах. Заметим, что землетрясение относится к едва ощутимым и имело 3,5 балла по шкале Рихтера.

Напомним, что в середине августа в России одновременно произошло мощное землетрясение и извержение вулкана. В сети уже появились эпические кадры. Также недавно Японию охватил мощный тайфун "Шаньшань". Он вызвал масштабные разрушения. Уже есть пострадавшие и погибшие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в начале августа в ряде стран одновременно произошло землетрясение. Мощные толчки ощутили в Сирии, Израиле и Ливане.