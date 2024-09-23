Кабина всмятку: под Ровно в смертельное ДТП попал грузовик (фото)

В полиции рассказали детали

В понедельник, 23 сентября, в Ровенской области в результате ДТП погиб водитель грузовика. Он не справился с управлением и врезался в дерево.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области. Там добавили, что правоохранители продолжают работать на месте происшествия.

ДТП произошло 23 сентября. Речь идет о населенном пункте Панталия Дубенского района.

"Пока известно, что водитель грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. От полученных травм он погиб на месте", — отметили в полиции.

Ранее "Телеграф" писал, что накануне на трассе между селами Гоголев и Русанов Броварского района произошла авария. Одна машина сгорела, другая – в кювете, есть погибшие. Кроме этого, в Днепре на Донецком шоссе опрокинулась фура со свиньями. Подобная ситуация недавно произошла в Кривом Роге Днепропетровской области. Там в центрально-городском районе города, опрокинулась фура с более сотней поросят. В результате происшествия часть животных погибла. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего транспортное средство занесло. Он получил ранение и был госпитализирован.