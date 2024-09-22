Под Киевом произошло жуткое ДТП: есть погибшие и пострадавшие (видео)

На месте происшествия продолжают работать спасатели, полиция и медики

На трассе между селами Гоголев и Русанов Броварского района произошла авария. Одна машина сгорела, другая – в кювете, есть погибшие.

Об этом сообщили в Броварском районном управлении полиции. По данным правоохранителей, авария произошла 22 сентября, около 18 часов.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Kia. После чего транспортное средство Kia загорелось, а Volkswagen съехал в кювет.

Пока известно о двух погибших из транспортного средства Киа — это мужчина и женщина. Также есть информация о трех пострадавших.

На месте происшествия продолжают работать спасатели, полиция и медики.

На месте работают спасатели. А также правоохранители и медики.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре на Донецком шоссе опрокинулась фура со свиньями. Подобная ситуация недавно произошла в Кривом Роге Днепропетровской области. Там в центрально-городском районе города, опрокинулась фура с более сотней поросят. В результате происшествия часть животных погибла. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего транспортное средство занесло. Он получил ранение и был госпитализирован.