Во Львове хозяин корги избил владельца бойцовского пса: дело закончилось больницей и судом

Пострадавший спешил и не сразу отреагировал на случившееся, но уже вскоре ему пришлось обратиться в больницу

Во Львове суд вынес наказание владельцу корги, который набросился с кулаками на владельца бойцовской собаки, после того как та хотела покусать его питомца. Пострадавший в итоге оказался в больнице с переломом челюсти, а нападавший получил штраф.

Информация об этом была опубликована в Едином государственном реестре судебных решений. Отмечается, что ситуация произошла еще 29 июля, но сейчас было вынесено решение суда.

Так, в тот день мужчина гулял со своей собакой породы корги, как вдруг на нее напал бойцовский пес и начал кусать животное. В ходе этого собаки побежали в сторону магазина, а владелец корги бросился бежать за ними, чтобы разнять. Вдруг он увидел хозяина бойцовской собаки, который в то время уже держал за ошейник своего пса и пытался оттащить его от корги.

"Испытывая сильную злость, он (владелец корги, — Ред.) нанес потерпевшему два удара правой рукой в ​​левую часть лица. В дальнейшем пытался пообщаться и извиняться перед потерпевшим, однако последний не хотел его видеть", — говорится в приговоре.

После случившегося инцидента потерпевший попал в больницу с переломом челюсти. В медучреждении ему провели операцию.

"Потерпевший пояснил, что 29.07.2024 года уехал на работу и закрыл собаку бойцовской породы в комнате, как последний выбрался на улицу ему неизвестно. Около 14.00 ему позвонил знакомый, который сообщил, что его собака бегает по улице. Поэтому он вернулся домой и увидел вблизи магазина свою собаку, которая набросилась на собаку обвиняемого. Он взял его за ошейник и оттащил от собаки. Внезапно к нему подошел владелец корги и нанес 2 удара кулаком в лицо. При этом он очень спешил, а потому не отреагировал на событие и повел собаку домой. По дороге на работу у него начала течь кровь из носа, поэтому он был вынужден обратиться в больницу, где ему провели рентгенотомографию и обнаружили перелом костей лица. После этого ему провели операцию и три дня он находился в медицинском заведении", — написали в решении суда.

Суд признал виновным владельца корги и назначил ему штраф в размере 1700 гривен. Кроме того, ему необходимо выплатить потерпевшему 15 тысяч гривен морального ущерба.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Закарпатье волк пробрался во двор жилого дома и украл собаку. Он попал на камеру видеонаблюдения.