Матерился и приставал к людям в больнице: гинеколог во Львове пошел под суд

Решение по делу уже принято

Врача-гинеколога больницы Святой Анны Первого ТМО во Львове оштрафовали на смешную сумму за ругань. Железнодорожный районный суд Львова установил, что он матерился и придирался к человеку.

Об этом говорится в постановлении, обнародованном 6 августа в Едином государственном реестре. Кто именно пострадал по этому делу, не указывается, пишет Lviv.Media. А вот имя врача известно, хоть и было зашифровано в постановлении, — по данным Судебной власти Украины, это Александр Никитюк.

Из материалов дела стало известно, что инцидент произошел вечером 21 июля, когда большинство людей уже уходили с работы домой. Гинеколог Александр Никитюк начал ругаться и приставать к кому-то в больнице Святой Анны. Кто именно стал жертвой его поведения, неизвестно – имя этого человека не разглашают.

Дело дошло до суда. Судья Железнодорожного райсуда Львова Дмитрий Боровков признал врача виновным. Поступок гинеколога назвали "мелким хулиганством", а Александра Никитюка оштрафовали на 51 гривну. Но это не всё. Врачу придется еще оплатить 606 гривен судебного сбора.

Врач может не согласиться с решением суда. У него есть 10 дней, чтобы оспорить это решение.

Отметим, что акушер-гинеколог Никитюк Александр Владимирович занимает 46-е место в рейтинге врачей гинекологов Львова. О враче на сайте roddom-lviv есть 5 отзывов от рожениц, которые доверили ему рождение своих детей. Следует отметить, что все отзывы положительные, женщины удовлетворены гинекологом и благодарят за профессионализм.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во Львовской области суд вынес приговор учительнице за то, что обзывала учеников. Преподавательница все отрицает, а свой подход к обучению называет требовательностью.