Власти отказали матери военного в похоронах с почестями, подробности конфликта в Ровенской области

Мать год назад потеряла уже потерявшего сына на войне

В Остроге разгорелся конфликт вокруг захоронения военнослужащего Олега Латышева. Спор возник между семьей погибшего, местными властями и военкоматом.

Мать солдата Нина Латышева настаивала на прощании с сыном на центральной площади города. Однако ее просьбу не удовлетворили из-за особенностей статуса военнослужащего на момент смерти.

Военнослужащий Олег Латышев

Однако женщина считает, что ее сын заслуживает похорон с почестями. По ее словам, он "прошел АТО, сразу пошел защищать Украину, и получив ранения, 8 месяцев был в госпитале".

Острожский городской совет обнародовал официальную позицию по ситуации. По их данным, Олег Латышев быть указан как военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть (СЗЧ). Это определение применяется к солдатам срочной службы, которые без разрешения покинули место службы на срок от одного до трех суток или менее суток, но повторно в течение трех месяцев службы.

Местные власти объяснили, что захоронение Олега Латышева с такими же почестями, как и погибших в бою, было бы несправедливым в отношении других павших воинов и их семей. В случаях гибели военнослужащего в бою или смерти в результате ранений или болезней, полученных при выполнении боевых задач, Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обеспечивает гроб и крест. Также ТЦК и СП посылает письмо местным властям с перечнем необходимых действий и почестей для захоронения.

В случае с Олегом Латышевым ТЦК и СП сообщили городским властям, что все расходы должны взять на себя громада. Городской совет отметил, что это не первый случай захоронения солдата с подобным юридическим статусом в их общине, и раньше такие ситуации не вызвали резонанса.

Стоит отметить, что для Нины Латышевой это уже вторая потеря за последний год. В прошлом году она похоронила еще одного сына.

Местные жители не согласны ни с действиями власти, ни с тем, как она это объяснила. Они считают, что самовольный уход с воинской части — это всегда вынужденный шаг военнослужащего из-за истощения, усталости и депрессии. И это не причина лишать военного посмертных почестей.

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