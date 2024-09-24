Влада відмовила матері військового у похованні з почестями, подробиці конфлікту на Рівненщині

Мати рік тому втратила вже втратила сина на війні

В Острозі розгорівся конфлікт навколо поховання військовослужбовця Олега Латишева. Суперечка виникла між родиною загиблого, місцевою владою та військкоматом.

Мати солдата, Ніна Латишева, наполягала на прощанні з сином на центральній площі міста. Однак її прохання не задовольнили через особливості статусу військовослужбовця на момент смерті.

Військовослужбовець Олег Латишев

Проте жінка вважає, що її син заслуговує на поховання з почестями. За її словами, він "пройшов АТО, одразу пішов захищати Україну, і отримавши поранення, 8 місяців був у шпиталі".

Острозька міська рада оприлюднила офіційну позицію щодо ситуації. За їхніми даними, Олег Латишев бути зазначеним як військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину (СЗЧ). Це визначення застосовується до солдатів строкової служби, які без дозволу покинули місце служби на термін від однієї до трьох діб або менш як добу, але повторно протягом трьох місяців служби.

Місцева влада пояснила, що поховання Олега Латишева з такими ж почестями, як і загиблих у бою, було б несправедливим щодо інших полеглих воїнів та їхніх родин. У випадках загибелі військовослужбовця в бою або смерті внаслідок поранень чи хвороб, отриманих під час виконання бойових завдань, Територіальний центр комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) забезпечує труну та хрест. Також ТЦК і СП надсилає лист місцевій владі з переліком необхідних дій та почестей для поховання.

У випадку з Олегом Латишевим ТЦК та СП повідомили міську владу, що всі витрати має взяти на себе громада. Міська рада зазначила, що це не перший випадок поховання солдата з подібним юридичним статусом у їхній громаді, і раніше такі ситуації не викликали резонансу.

Варто зазначити, що для Ніни Латишевої це вже друга втрата за останній рік. Торік вона поховала ще одного сина.

Місцеві жителі не погоджуються ні з діями влади, ні з тим, як вона це пояснила. Вони вважають, що самовільне залишення військової частини — це завжди вимушений крок військовослужбовця через виснаження, втому та депресію. І що це не причина позбавляти військового посмертних почестей.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що на Тернопільщині спалахнув новий скандал, пов'язаний з похованням наших Героїв. У Кременці діти бігали в трусах біля фонтану під час церемонії прощання з військовим. Місцевих обурив цей факт.