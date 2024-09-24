Пел российские песни и побил активистку: мэр Острога рассказал, уйдет ли в отставку

Комментарий по ситуации чиновник дал лишь спустя почти месяц

В Остроге (Ровенская область) пьяный мэр Юрий Ягодка пел российские песни и подрался с местной активисткой. Инцидент произошел 29 августа 2024 года, а официально принес извинения за случившееся он лишь 24 сентября.

По данным издания "Про Рівне", 58-летняя местная активистка Людмила Франковская проходила мимо здания местной библиотеки услышала, как там поют российские песни "Ой, цветет калина в поле у ручья". Когда она зашла внутрь, то обнаружила там 50-летнего мэра в компании двух женщин, среди которых его заместительница Олеся Кашуба.

Отмечается, что 29 августа в Украине отмечают День памяти украинских защитников, а потому страна пребывала в трауре по погибшим военнослужащим.

Источники издания отметили, что на замечание Франковской нетрезвый Ягодка повел себя агрессивно и набросился на активистку с кулаками.

Прокомментировать ситуацию чиновник решил лишь 24 сентября. Он обнародовал в сети сообщение, в котором попросил прощения у всех тех, кого могла оскорбить ситуация, но отказался покидать пост до следующих выборов.

"Да, моя вина в том, что говоря по-простому – напился. Моя вина в том, что вел себя так, как не подобает городскому голове, не подобает публичному человеку и не подобает мужчине", — написал Ягодка.

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