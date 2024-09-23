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Мама из Днепра пожаловалась на большие сборы в детском саду и травлю: детали инцидента

Автор
Елена Руденко
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Автор
Детский сад. Иллюстративное фото
Детский сад. Иллюстративное фото. Фото goodcook.com.ua

Женщина попросила совета

Жительница Днепра пожаловалась на очень большое количество сборов в садике, который посещает ее ребенок. Речь идет о детском саде №244.

"Садики в Днепре работают пол дня, всего 4 часа. Но нам выдают большие списки по моющим, по канцтоварам, также за счет родителей делается все — покраска площадки, на которой гуляют, при этом родители не только должны большие суммы сдавать, но еще прийти и сами покрасить. Мы сдавали на чистку ковра. Теперь детей перевели в старшую группу и мы должны за свой счет купить новый бойлер и отремонтировать унитаз. Администрация садика снисходительно сказала, что они предоставят пол суммы от цены на новый бойлер. Сбор только в сентябре уже перевалил за 1000 грн", — написала женщина в Facebook-группе "Родители SOS".

Она предоставила список сумм, которые требовали с одного человека, не считая денег, что нужно сдать на ремонт бойлера и унитаза:

  • за моющие 200 грн
  • за канцтовары 120
  • фонд садика за 4 месяца — 200
  • перекусы для ребенка 150 грн (не дают носить свое)
  • тетради для обучения 300

По словам женщины, она отказалась сдавать деньги на фонд садика без отчетов. У нее возник конфликт с представительницей родительского комитета группы, которую посещает ее ребенок.

"С этого начались натянутые отношения с этой мамой. Здесь летом сборы на чистку ковра, а потом нас переводят во вторую группу и кому мы чистили, непонятно. В сентябре начали сборы снова на химию и канцтовары. При этом непонятно куда столько моющих уходит на садик, где дети не спят и не едят. Сдала на все, а нам говорят что еще надо купить бойлер и отремонтировать унитаз. Я уже не выдержала, но написала, что это должен делать садик за свой счет, мы и так много делаем", — пишет жительница Днепра.

Она добавила, что по словам заведующей заведением, воспитатели не захотели работать в предложенных ею группах с ремонтом, а пожелали остаться там, где работали раньше, а расходы на ремонт техники решили возложить на родителей. Но ситуацию это только напрягло.

"Директор сказала, что тогда она принимает решение, что мы будем в другом помещении, где все целое. Воспитатели были недовольны, они переглянулись с мамой родительского комитета, и она сразу стала всех трясти, что какая я плохая, что мы не должны бегать по группам и ремонтировать то, что нам досталось. Часть родителей тоже начали ругать, а вторая часть увидела и промолчали. Подняли голосование, где решили остаться в проблемном помещении. Подняли голосование, где решили остаться в проблемном помещении. Я поняла, что не могу ничего поделать, но сказала что на этот ремонт сдавать не буду. Родители, которые настаивают на этом помещении, пусть сами сдают и ремонтируют", — рассказывает женщина.

По ее словам, часть родителей стали на нее кричать. Однако ее не поддержали даже те родители, которые в личных разговорах также выражали недовольство такими большими сборами. Директор настаивает, чтобы группа переводилась в уже отремонтированное помещение, но большая часть родителей этого не хочет. Идет противостояние. По словам женщины, хотя директор запретила требовать с нее деньги, теперь она стала изгоем и "все тыкают пальцем", что, по ее словам, поддерживают воспитатели.

"Пока на моем ребенке эта травля не отразилась. Как я могу отстоять свои права, и призвать к ответственности тех, кто эту ситуацию допустил и представительницу родительского комитета, больше всего меня буллит? ", — обратилась за помощью мама.

Некоторые посоветовали ей, учитывая, что ребенок не страдает от этого конфликта, не обращать на него внимание и стоять на своем. Однако есть и советы по защите своих прав в такой ситуации.

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#Днепр #Детсад #Детский сад