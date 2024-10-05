Будут проверять все заключения МСЭК и ВЛК? В одной из областей прибегли к жестким мерам

Коррупционное дело "миллионерши" с МСЭК всколыхнуло страну

На Волыни начнут проверять заключения МСЭК и военно-врачебной комиссии (ВЛК) на фоне коррупционного скандала с главой Хмельницкого учреждения, у которой нашли дома более 6 млн долларов.

Об этом сообщил начальник ОВА Юрий Погуляйко. По его словам, в области действуют 10 медико-социальных экспертных комиссий, заключения которых обязательно следует проверить.

"Коррупционный случай с МСЭК в одной из областей всколыхнул всю страну. Цинизм и дерзость ситуации просто поражает. Именно поэтому с сегодняшнего дня на Волыни усиливаем работу по недопущению коррупции, особенно в учреждениях, непосредственно влияющих на мобилизацию", — сказал Погуляйко.

Он подчеркнул, что правоохранителям поручено немедленно приступить к работе по проверке заключений МСЭК и ВЛК. Если будет выявлен факт фиктивного диагноза или необоснованного заключения — инициировать пересмотр решения и начать расследование.

"Неотложно начинается работа по разоблачению коррупционных правонарушений в сфере служебной деятельности системы МСЭК и военно-врачебной экспертизы. Управлению здравоохранения облгосадминистрации поручено усилить мониторинг заключений МСЭК и ВЛК", — говорится в сообщении.

Напомним, что во время обыска дома главы Хмельницкого МСЭК Татьяны Крупы было найдено более 6 млн долларов, она обвинена в незаконном обогащении. В настоящее время начато досудебное расследование.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что грозит уклонистам, которые пользовались "услугами" главы Хмельницкой МСЭК.